(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia viajó este pasado jueves a Trelew, y este viernes visitará en el estadio 26 de Septiembre, desde las 16:00 horas, a Centro de Empleados de Comercio y contará con el arbitraje de una terna proveniente de la Liga de Viedma.

El juez principal será Agustín Linares , acompañado por Luciano Tolosa y Fernando Calvo como asistentes. Por disposición organizativa, el partido se jugará sin público visitante, pero será televisado en directo por GOAT Producciones.

El “Lobo” intentará sumar de a tres por primera vez en el certamen, luego del empate 1-1 ante la CAI en el debut disputado en La Madriguera del barrio 9 de Julio. Por su parte, el conjunto trelewense, que participa por primera vez en su historia en el Regional, igualó 0-0 frente a Camioneros de Caleta Olivia en su estreno en el torneo.

Jorge Newbery encontró un golazo y empató en su debut ante la CAI por el Torneo Regional Amateur

La segunda fecha de la Zona 11 se completará mañana cuando Comisión de Actividades Infantiles (CAI) reciba a Camioneros de Caleta Olivia en el Estadio Municipal de Km 3. Ese duelo también comenzará a las 16 y será dirigido por Danilo Viola, acompañado por Jonathan Balda e Isaías Lincaqueo, todos de la Liga de Viedma.

Programa de la 2.ª fecha – Zona 11

HOY

🕓 16:00 | Centro Empleados de Comercio (Trelew) vs Jorge Newbery (C. Rivadavia)

📍 Estadio: 26 de Septiembre

👨‍⚖️ Árbitro: Agustín Linares (Viedma)