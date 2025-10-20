(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En el debut del Torneo Regional Amateur 2025/26, Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles empataron 1-1 en un partido disputado en el estadio La Madriguera, correspondiente a la Zona 11 de la Región Patagónica.

El encuentro tuvo un primer tiempo intenso, con un gol para la visita a los 22 minutos. Franco Flores abrió el marcador tras una pelota parada bien ejecutada que le permitió quedar solo frente al arco y definir con tranquilidad. CAI se fue al descanso con la ventaja parcial de 1-0.

La segunda mitad comenzó con una situación clave: la expulsión del capitán de CAI, Alejandro Manchot, quien recibió una doble amarilla. La primera por un codazo a Franco Domínguez y, al minuto, un planchazo sobre Alex Sosa que le valió la roja directa. Con un jugador menos, CAI se replegó buscando mantener la ventaja.

Sin embargo, Jorge Newbery aprovechó la superioridad numérica y fue en busca del empate. A los 32 minutos del complemento, Alex Sosa se lució con un golazo para igualar el marcador. Tras una buena combinación en ataque, el extremo sacó un potente disparo desde fuera del área, clavado en un ángulo imposible para el arquero Mateo Pierobón para igualar el encuentro.

Newbery tuvo las mejores chances pero no estuvo fino en la definición. El partido terminó 1-1, con ambos equipos mostrando carácter y dejando abierta la pelea en esta exigente competencia regional. Jorge Newbery y CAI iniciaron el torneo sumando en un duelo parejo y prometen seguir en busca de su mejor versión para avanzar en la Zona 11.

Síntesis

Jorge Newbery 1: Lucas Rodríguez; Fausto Viegas; Marcos Rouzies; Alex Sosa; Alex Aguirre; Gastón Barrientos; Alexander Vera; Marcos Giacovino; Gadiel Domínguez; Franco Domínguez y Gabriel Gallardo. DT: Osvaldo Ruggero.

CAI 1: Mateo Pierobón; Franco Flores; Brian Rojas; José Chacón; José Vivanco; Alejandro Manchot; Valentín Pesse; Mateo Conde; Lucas Palma; Luca Miroglio y Matías Ávila. DT: Nicolás Segura.

Goles: PT 22' Franco Flores (CAI). ST 32' Alex Sosa (JN).

Incidencias: al 1' ST expulsado Alejandro Manchot (CAI) por doble amonestación.

Árbitro: Rodrigo Moreno (Viedma, RN).

Cancha: Jorge Newbery