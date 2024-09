FUTBOL DE COMODORO Diadema- Newbery podrían jugar en el Estadio Municipal si la policía no brinda garantías en el barrio Este jueves la Policía definirá si le brindan seguridad en Diadema al club para su partido de local ante Jorge Newbery por la fecha 20. Si no es así, se jugará en el Estadio Municipal de km 3, y no se suspenderá