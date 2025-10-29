(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El pasado 18 de septiembre, el exjugador Darío “Toti” Prieto presentó su renuncia a la presidencia de Deportivo Sarmiento por “motivos personales” y, desde entonces, la Comisión Directiva asumió el mando de manera interina.

La semana pasada se realizó una asamblea extraordinaria de socios en el club y se eligieron las nuevas autoridades, quienes estarán al frente de la institución por un período de dos años, hasta 2027.

En el cargo de presidente en el “Depo” quedó Jorge Mario Muñoz, quien estará acompañado por Sebastián Jolly como vicepresidente. También integran la lista Nadia Soledad Fanjul como secretaria y José Gases como prosecretario. A su vez, el cargo de tesorero quedó para Víctor Hugo Alvarado.

La nueva lista está integrada por varios dirigentes que estaban junto a Darío Prieto en la gestión anterior y buscarán seguir trabajando por el bien de la institución.

