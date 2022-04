(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Ameghino buscará esta tarde mantener la categoría. Serán 90 minutos a todo o nada frente a Ferro, que viene de dejar en el camino de la Liguilla a Laprida y quiere la gloria.

El CAFA no quiere dejar la categoría y desde que finalizó el torneo Zonal no paró de entrenar. Los dirigidos por Hugo Cárdenas continuaron con las prácticas y han utilizado la cancha de Petroquímica para familiarizarse con el césped.

Uno de los referentes del plantel por experiencia es Jorge "Popi" Lasso, quien siempre vive los partidos frente a Ferro de una manera especial. El goleador asegura que llega tranquilo, y que el plantel dará todo para mantenerse una temporada más en la Primera A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

"En lo personal no llego del todo bien en lo físico, me ha costado mucho entrenar este último tiempo por una lesión en el tobillo, pero como todos saben es un partido especial para mí y aparte es una final", le comentó a Pasta de Campeón.

Ameghino no se relajó cuando finalizó el Zonal y se puso como objetivo el último esfuerzo de una temporada muy particular. "No paramos nunca de entrenar, hemos hecho varios amistosos en césped y eso es algo a favor q tenemos, y en cuanto a el partido llegamos bien en lo futbolístico, vamos a hacer un buen partido ante un rival durísimo como lo es Ferro", explicó el goleador.

Respecto al rival de turno, Lasso reconoce que es un equipo con experiencia y de mucho cuidado. "Tiene un gran grupo de pibes que vienen luchando hace rato en esta categoría. Es verdad, últimamente no se le han dado los resultados por eso estamos por jugar la Promo pero creo que merecemos quedarnos en la A por el sacrificio que hacemos en toda la semana", remarcó.

Lasso llegó al conjunto "tricolor" de la mano del DT Hugo Cárdenas que lo conoce de haber compartido vestuario en Petroquímica. "Desde que Hugo me llamó para jugar acá sabía q íbamos a jugar Promo, y por ese propósito vine. Muchos me decían para que vas a Ameghino si se van a ir a la B. El domingo (por hoy) vamos a ver para q estamos yo creo q vamos a hacer un buen papel frente a Ferro", destacó Lasso.

El ex Petroquímica ha vivido encuentros muy particulares frente al conjunto de km5 y en ese sentido asegura "como todo saben es un partido aparte para mí. Igual yo estoy tranquilo sabiendo que en los últimos partidos con Ferro me ha ido bien. Es especial y lo voy a afrontar de la mejor manera", aseguró.

Por último, Jorge Lasso afirma que en el plantel se viene hablando del rival y de no guardarse nada para poder seguir mirándose a los ojos. "Los delanteros de ellos están bien, saben cómo se juegan esta clases de partidos. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos pibes de buen pie y creo q va ser un buen espectáculo tanto para los de afuera como para los que vamos a jugarlo. Esperemos que cuando el árbitro de el pitazo final podamos festejar nosotros, y sabiendo que si no nos toca festejaar, nos vallamos con la frente en alto sabiendo que dejamos todo y no nos guardamos nada", concluyó el experimentado goleador.