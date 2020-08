Jorge Izquierdo ya piensa en el regreso a las prácticas con el "aurinegro" de cara a lo que será un Torneo Federal "A" sin confirmaciones de calendario ni modo de juego, por parte del Consejo Federal.

"Todavía no tenemos ninguna certeza, pero ya ese está vislumbrando que en cualquier momento se va a arrancar. Pasó mucho tiempo y si necesitamos comenzar con los entrenamientos, no para competir, pues eso es algo que no está definido, pero si para ponernos en forma", indicó el entrenador de Deportivo Madryn, en declaraciones a Canal 12 de Trelew.