Tras el gran desempeño en los 42 k en los Juegos Olímpicos, el chubutense Joaquín Arbe contó sus impresiones y advirtió: "esto recién empieza".

Además, aseguró que se asustó en medio de la carrera al ver desmayado a atletas preparados y compartió su alegría y agradecimiento con todo el mundo.

Pero además, dejó un mensaje esperanzador a futuro, en su cuenta de Instagram.

"Pasó el tan esperado Maratón Olímpico De Tokio2020 ahora podemos decir que somos Atletas Olímpicos" escribió.

"Fue un Maratón muy especial donde me pasaron muchas cosas por la cabeza cuando me paré en la línea de largada se me callaron unas lágrimas. Largamos con una idea de carrera pero en el kilómetro 13 ya vi a un africano desmayado al costado y eso me preocupó un poco porque ellos están acostumbrados a correr con calor y humedad y a pasar los kilómetros iba cruzando atletas caminando otros desvanecidos", describió.

"Y ahí ya solo pensé en regular tratar de llegar bien y cumplir con cruzar la meta.!! Llegue físicamente bien a los últimos kilómetros y no sentí la sufricion 😎🤙 y ahora queda volver a casa con la familia y planificar lo que sigue, porque esto recién comienza 💪🤙💪", agregó.