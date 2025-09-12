El sueño de jugar la final en casa terminó para JM Futsal, que anoche tropezó con Cementista. El elenco mendocino se impuso 3-1 en el gimnasio Lito Gioino con goles de Julieta Tieppo, Damaris Prieto (en la primera mitad) y Romina García en el segundo tiempo. Ariana “La China” Díaz marcó el descuento pese a estar lesionada.

El elenco local buscará cerrar la III edición de la DDH con la medalla de bronce esta noche, pero tendrá enfrente al duro rival Las Galácticas de Pico Truncado, quienes ganaron en la fase de grupos.

La definición del tercer puesto será a las 18 en el barrio Máximo Abasolo y luego será la gran final entre Cementista y Comunicaciones, en lo que será la consagraci�n de un nuevo campeón por primera vez en la historia de la División de Honor femenina en el país.