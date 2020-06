En su cuenta de Instagram, Jimena -con la autenticidad que la caracteriza- compartió una historia en la que les confesó a sus seguidores que no sabía qué regalarle a Dani Stone: "¿Qué le regalo?", se preguntó. "¿Fútbol? Lo veo más aficionado al escabio que a otra cosa. Y escabio le sobra", apuntó con cierto humor.

Y, como no podía ser de otra manera, también pensó en alguna alternativa sexy, aunque luego la descartó porque, según ella misma explica, no está del todo reconciliada con el jugador que defiende los colores de Banfield: "Nada muy romántico porque tengo que marcar una distancia. A ver si junto las tetas con un conjunto... ¡No! Distancia, distancia. No lo sé".

Por lo pronto, al margen del regalo en sí, Barón pasará el día del padre en zona sur junto a su familia: Osvaldo y su hijo Morrison.