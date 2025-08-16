Javier Guerreiro vuelve a Bolivia para dirigir a un club histórico que busca resurgir

Javier Guerreiro, el entrenador comodorense que dejó su huella en distintos clubes de la Patagonia, Chile y Bolivia, tendrá un nuevo capítulo en su carrera: será DT del Club Deportivo San José de Oruro.

El ex DT de Boxing Club de Río Gallegos viajó este viernes rumbo a Bolivia para hacerse cargo de un equipo que supo jugar en la máxima categoría, con una hinchada seguidora y un objetivo claro: recuperar su lugar en la Primera División en 2026.

No será territorio desconocido para "Javi": en su tercera experiencia en el país vecino, tras sus pasos por Atlético Juniors, donde logró la histórica promoción a la Primera A de Santa Cruz de la Sierra en su primera temporada.

Para Guerreiro será llegar a uno de los clubes más conocidos de Bolivia, con gran hinchada y que se encuentra en un momento complicado, ya que post-pandemia el equipo sufrió graves problemas económicos, con deudas a jugadores y sufrió el descenso hasta la Primera B.

Resurgieron, ascendieron de la B a la Primera A de Oruro y ahora irán, con el comodorense Guerreiro, por el salto a Primera División.

El currículum del ex Deportivo Sarmiento incluye también ciclos en Jorge Newbery, Independiente de San Julián, un paso por Deportivo Madryn y una experiencia internacional en Provincial Ranco de Chile. San José juega en el imponente Estadio Jesús Bermúdez, con capacidad para 40.000 espectadores, y su regreso al protagonismo nacional es una obsesión para la ciudad minera de Oruro.

Con un plantel que deberá armar y el empuje de su hinchada, el desafío de Guerreiro será importante, como la historia del club que ahora dirigirá.