Javier Guerreiro vuelve a Bolivia para dirigir a un club histórico que busca resurgir

Javier Guerreiro, el entrenador comodorense que dejó su huella en distintos clubes de la Patagonia, Chile y Bolivia, tendrá un nuevo capítulo en su carrera: será DT del Club Deportivo San José de Oruro.

El ex DT de Boxing Club de Río Gallegos viajó este viernes rumbo a Bolivia para hacerse cargo de un equipo que supo jugar en la máxima categoría, con una hinchada seguidora y un objetivo claro: recuperar su lugar en la Primera División en 2026. 

No será territorio desconocido para “Javi”: en su tercera experiencia en el país vecino, tras sus pasos por Atlético Juniors, donde logró la histórica promoción a la Primera A de Santa Cruz de la Sierra en su primera temporada.

Pasta de Campeón on Instagram: "🇧🇴⚽ UN COMODORENSE, AL FRENTE DE UN HISTÓRICO DE BOLIVIA Javier Guerreiro vuelve a tierras bolivianas para asumir como DT de San José de Oruro, uno de los clubes más convocantes del país, con paso por Copa Libertadores, Sudamericana y cuatro títulos en el fútbol profesional. Tras su última etapa en Boxing Club de Río Gallegos, el entrenador comodorense afrontará su tercera experiencia en Bolivia, donde ya dejó huella ascendiendo con Atlético Juniors de Santa Cruz de la Sierra. ⚪️🔵San José, que juega en el Estadio Jesús Bermúdez (capacidad para 40 mil hinchas), busca resurgir luego de una dura crisis económica que lo llevó al descenso, y ahora sueña con volver a la Primera División en 2026. #Futbol #Bolivia #SanJoseOruro #Libertadores #Sudamericana #PrimeraDivision #DTArgentino #FutbolInternacional #ComodoroRivadavia #Chubut #FutbolDeBolivia #Oruro #PasiónFutbolera #FutbolDelSur #HistoricosDelFutbol #CopaLibertadores #CopaSudamericana #FutbolProfesional #Hinchas #Pasión"
Para Guerreiro será llegar a uno de los clubes más conocidos de Bolivia, con gran hinchada y que se encuentra en un momento complicado, ya que post-pandemia el equipo sufrió graves problemas económicos, con deudas a jugadores y sufrió el descenso hasta la Primera B. 

Resurgieron, ascendieron de la B a la Primera A de Oruro y ahora irán, con el comodorense Guerreiro, por el salto a Primera División.

El currículum del ex Deportivo Sarmiento incluye también ciclos en Jorge Newbery, Independiente de San Julián, un paso por Deportivo Madryn y una experiencia internacional en Provincial Ranco de Chile. San José juega en el imponente Estadio Jesús Bermúdez, con capacidad para 40.000 espectadores, y su regreso al protagonismo nacional es una obsesión para la ciudad minera de Oruro.

Con un plantel que deberá armar y el empuje de su hinchada, el desafío de Guerreiro será importante, como la historia del club que ahora dirigirá.

