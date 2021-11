(Pasta de Campeón - ADNSUR) - J.J. Moreno vuelve a competir en el Torneo Regional Amateur y el “Naranja” incorporó varios jugadores para afrontar este campeonato. Los de Puerto Madryn sueñan con un ascenso al Federal A de la mano de Andrés Iglesias como conductor del equipo.

Ayer por la tarde se llevó adelante una conferencia en donde el club presentó su nueva indumentaria y también a los refuerzos que llegaron para afrontar este campeonato.

Fabricio Elgorriaga, ex Deportivo Madryn, es uno de los refuerzos con más jerarquía para este plantel. El defensor viene de jugar en Chaco For Ever en el Federal A. Además, el “Naranja” sumó a Federico Giacone (arquero), Tomás Rossi (defensor), Branco Mera (volante), Oscar Chiquichano (volante), Joel Chavarría (delantero), Nicolás Slimmens (delantero) y Ramiro Peters (delantero).

Tanto Chiquichano como Giacone son dos conocidos de la zona, ya que ambos jugaron en Huracán de Comodoro y, en el caso de “Chiqui”, también supo vestir los colores de Racing de Trelew.