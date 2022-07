(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El jugador de 26 años arriba a Gimnasia luego tres temporadas en las que vistió la camiseta de Quimsa de Santiago del Estero, donde se consagró campeón en varias oportunidades.

Antes de llegar a Comodoro Rivadavia, Gramajo dialogó con el Departamento de Prensa del club, en donde expresó su emoción y entusiasmo por vestir la camiseta del Verde: “Estoy muy contento y enfocado en este nuevo desafío, deseaba mucho que llegue este momento”.

“La decisión de ir a Gimnasia fue muy rápida, cuando Martín -Villagrán- me lo propuso me gustó muchísimo la idea y no lo dudé”, afirmó el escolta, que además no pudo evitar su felicidad por volver a jugar junto a su primo, Sebastián Orresta.

“El poder compartir plantel con Seba facilitó mi llegada, deseábamos juntarnos nuevamente hace mucho tiempo. Él siempre ha sido mi inspiración, desde chico seguí sus pasos para igualarlo y por suerte volveremos a jugar juntos, con nuevos roles y mayor experiencia”, sentenció.

Liga Nacional: "El Tucu" Iván Gramajo es el primer refuerzo de Gimnasia de Comodoro

De esta manera, Iván Gramajo se suma a las filas de Martín Villagrán, en donde compartirá plantel junto a Facundo Vázquez, Ayan Núñez de Carvalho, Agustín Barreiro, Ramiro Stehli y Sebastián Orresta.