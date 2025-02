Los rulos de Iván sobresalen siempre en el banco de suplentes. Jamás lo vas a ver con el pelo atado. Saluda siempre con una sonrisa, y es fija en los partidos de Huracán, Petroquímica y Diadema verlo con su bolsito para atender cualquier inquietud que se presente a lo largo de 90 moinutos.

Iván Cárdenas (32) habla de su profesión y dennota la pasión que tiene. Siempre predispuesto a dar una mano, si hasta una vez en cancha de Petroquímica, en un duelo del “verdolaga” con CAI, el jugador “azzurro” (en ese momento) Ignacio Barrientos quedó tendido y a su colega Walter Ríos le faltaban unos insumos, y él no dudo en acercarse desde el banco de suplentes local y terminar de atenderlo.

Entre consultorio y consultorio, el kinesiologo del fútbol se hace un tiempo para charlar con PDC y contar su historia. "Comencé estudiando en la universidad de Comodoro licenciatura en protección y saneamiento ambiental. Claramente no era para mí. Asi que surgió la posibilidad de irme a Buenos Aires a estudiar Kinesiología en la UBA. No tenía mucha idea de qué se trataba pero me interesaba por el lado deportivo. Estando allá aproveché y me anoté en el ISEF N1 a cursar el profesorado de Educación física, donde me quedaron algunas practicas para finalizarlo. Una cuota pendiente", afirmó Cárdenas.

Los inicios en la profesión no fueron en el deporte, pero su trabajo si le permitió conocer a muchos jugadores que llegaban con distintas lesionas a consulta, y lo fueron motivando para que se meta en el mundo del fútbol en la capital petrolera. "Cuando llegue a Comodoro trabajé en varios consultorios en distintas zonas de la ciudad. Fui conociendo a muchos jugadores y ellos mismos sugerían para que labure con ellos, explicó.

El primer club que le abrió las puertas para sumarse y crecer en lo laboral fue Huracán. El kinesiólogo no recuerda la fecha con exactitud pero fue en 2022. "Ahí en el 'Globo' comencé a formar parte del cuerpo técnico.. En ese momento si mal no recuerdo estaba Carlos Padin de técnico. Y desde ese momento tengo llamados de distintos clubes para atender a los jugadores".

Las lesiones en el deporte es algo común, y muchas veces se necesita tener un profesional en la materia para poder tener una óptima recuperación.

EL CARNET VIGENTE PARA JUGAR EN DIADEMA

Iván comenzó a jugar a la pelota en kilómetro 27, donde hizo las formativas y llegó a jugar en Primera, pero nunca pudo afianzarse. Es algo que sigue ahí, sus ganas de jugar, pero el trabajo ya no se lo permiten como antes. No se retiró, pero tampoco puede jugar como le gustaría.

"Yo arranqué en inferiores en Diadema. Llegue a jugar en primera antes de irme a Bs.As y cuando regresé nunca pude incorporarme a entrenar al 100% siempre fui inconstante en ese sentido. Pero si, tengo el carnet vigente en Diadema. Ahora ya solo me dedico a la parte kinesiologica en el club y siempre que puedo me sumo al entrenamiento para moverme un poco.En inferiores siempre jugué de volante. Pero en el último tiempo jugué de delantero", aseguró el kinesiologo que conoce medio Comodoro.

Cárdenas es uno de los integrantes que tiene un cuerpo técnico donde su trabajo “no se ve”, pero es fundamental cuando aparece una lesión. Ha visto muchísimas lesiones en el deporte, y en ese sentido afirma: “no se si por fea en sí. Tiene creo más que ver con lo emocional de los pacientes. Todos quieren volver a jugar lo antes posible y la cabeza juega muchísimo en la rehabilitación. Hay tiempos que se deben cumplir. Mas allá que haya herramientas que favorezcan la rehabilitación”, afirmó.

Iván ingresó al mundo del fútbol en junio del 2022 cuando la dirigencia de Huracán le dio esa chance, y de ahí en más él se ganó su lugar y su respeto. “Es algo muy lindo, trasladar tu profesión al deporte que te gusta. Y más si tenes la posibilidad como es mi caso de tener amigos en esos clubes”, admitió.

Cárdenas asegura que más allá de estar identificado laboralmente con algunos clubes de la ciudad, llaman de diferentes instituciones a su celular para pedir asesoramiento. "Hay dirigentes que me escriben cuando se lesiona algún jugador. Veo jugadores de Palazzo, Oeste, Ameghino, y muchos de futsal. Y jugadores de casi todos los clubes de forma particular. Ahora estoy viendo a muchas jugadoras de hockey del club Comodoro RC y también a los chicos de Calafate Rugby. Un poco de todo", afirma.

EL SUEÑO DE UNA CLINICA DEPORTIVA

A sus 32 años, Iván Cárdenas entiende que queda mucho por hacer en Comodoro Rivadavia en cuanto a la kinesiología y recuperación de pacientes, por eso larga su deseo en voz alta. "En un futuro me gustaría poder llegar a tener alguna clínica deportiva junto a colegas y profesionales del deporte, donde se abarquen todas las áreas y sea completo. Que el deportista tenga un lugar donde pueda realizar todo para mejorar y seguir creciendo. Hay ideas, proyectos con colegas, amigos importantes dentro de comodoro. Es cuestión de sentarse y ponerlo en marcha", afirma Iván Cárdenas, el kinesiólogo de pelo suelto que jamás mira para otro lado cuando un lesionado necesita una mano.