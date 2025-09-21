(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) La Selección Argentina de vóley se despidió del Mundial de Filipinas 2025 tras caer por 3-0 (25-23, 25-20 y 25-22) ante Italia, vigente campeón del mundo y uno de los candidatos más firmes al título.

El equipo de Marcelo Méndez llegaba invicto a los octavos de final luego de una primera fase brillante, pero el cruce con la Azzurra resultó un escollo demasiado exigente. Argentina mostró actitud, momentos de buen juego y pasajes de paridad, pero la jerarquía del rival terminó inclinando la balanza.

En el arranque, la Albiceleste se ilusionó con un 3-0 inicial y el buen trabajo de bloqueo y defensa. Luciano Vicentín, máximo anotador del seleccionado con 15 puntos, fue la carta más confiable en ataque. Sin embargo, Italia encontró respuestas en su figura Alessandro Michieletto, también con 15 tantos, y cerró el primer set en los detalles.