(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Este martes se realizó la presentación oficial de “Comodoro vuela”, evento que organiza el Aeroclub de Comodoro Rivadavia, en el marco de los 40° años de la recuperación momentánea de la Guerra de Malvinas.

En ese marco, PDC y ADNSUR dialogaron con Germán Issa Pfister, presidente del Ente Comodoro Turismo, quien destacó la posibilidad de realizar este evento. “La verdad que estamos muy felices, a nosotros cuando nos pidieron apoyo para este evento, con una institución tan histórica y un evento tan importante en los 40 años de Malvinas, no dudamos un segundo en participar. Juan Pablo nos marca un poco el camino del apoyo a las instituciones, y también en el marco de nuestro Plan Estratégico del turismo de eventos. Hace una semana hicimos un Festín de Sabores que marcó un antes y un después en todo lo que vamos a seguir haciendo en eventos gastronómicos, y no podíamos dejar de estar en un evento de estas características para el Aeroclub; estamos muy felices de un evento de esta calidad y no tenemos duda que va a ser un éxito y la gente lo va a tomar como propio cómo tomó festín de Sabores la última semana”.

Issa Pfister también fue consultado por las diferentes obras que lleva adelante el municipio. Al respecto, indicó. “Estamos muy avanzados con el hotel deportivo, estamos por licitar la segunda etapa del paseo costero. Podríamos estar un rato largo hablando de las más de 100 obras que están en ejecución y podrán licitarse, pero la verdad es que nos pone muy felices y también nos llena de responsabilidad, pero creemos que vamos por el buen camino y que venimos a paso firme en ese plan y esa estrategia que venimos haciendo desde que decidimos llevar adelante la idea de que Juan Pablo sea candidato y el intendente de todos los comodorenses”.

El presidente del Ente Comodoro Turismo además fue consultado por la importancia de la reactivación de la obra del Estadio del Centenario, y en ese sentido, admitió que “era toda una decisión”.

“Una obra de tantos años parada, una inversión de más de 1000 millones de pesos, creo que si uno lo hubiese pensado como beneficio de la gestión podría ser destinado a otra cosa, pero creo que había una cuenta pendiente con la comunidad de que no haya más obras a medio hacer, que haya una obra que se comience y se termine. Esa es la premisa fundamental de la gestión y creo que es una decisión acertada. Esperamos que la obra avance como lo tenemos planeado y se lleve a buen ritmo, por suerte los recursos están disponibles y nos llena de orgullo”, indicó.

Por último, consultado por el trabajo que se realiza desde el organismo de Turismo, Issa Pfister, lejos de tomar protagonismo, valoró la figura de Juan Pablo Luque, su amigo y compañero, que lo sumó a este proyecto. “Creo que la mayor virtud que tiene Juan Pablo es que es un gran formador de equipo. Lo hizo hace 16 años cuando agarró el club y me tocó formar parte y acompañarlo a él todo este tiempo. Y lo mismo hizo cuando llegó al Municipio. Juan Pablo es un gran formador de equipo, un delegador y creo que esa es una de sus principales virtudes. A mi me toca estar en Economía, pero todos aportamos nuestro granito de arena. Me llena de orgullo estar en el equipo pero él es el responsable de que todo esto esté sucediendo”.