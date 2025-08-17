(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) Este domingo desde las 15 horas, Guillermo Brown volverá a presentarse en el estadio Raúl Conti para medirse frente a San Martín de Mendoza, uno de los punteros de la Reválida. El encuentro será arbitrado por Franco Morón.

La Banda, dirigida por el comodorense Emanuel Trípodi, llega entonada tras el empate frente a Círculo Deportivo y buscará extender su gran presente en condición de local, donde acumula cinco victorias consecutivas. Un triunfo le permitiría seguir escalando en la tabla y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Bravo y heroico: Brown ganó con un golazo imposible y sigue firme en casa

El técnico portuario recuperará piezas importantes para este compromiso. Matías Zubowicz ya está habilitado tras cumplir la suspensión, mientras que Branco Mera, Martín Rivero y Alan Silva también podrían regresar al once inicial, brindándole más variantes al DT.

Enfrente estará el conjunto mendocino, conducido por Walter Corrales —ex entrenador de Germinal—, que atraviesa un gran momento. Llega a este partido tras imponerse a Santamarina de Tandil y con el objetivo de mantener su lugar en lo más alto de la tabla. Brown busca volver al triunfo ante su gente en el Conti

Será la primera vez en la historia que ambos equipos se enfrenten, lo que le suma un condimento especial al choque de este domingo.

- Posibles Formaciones -

Guillermo Brown: Matías Soria; Branco Mera, Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero, Axel Kostelak, Alan Silva; Leonardo González, Morales. DT: Emanuel Tripodi.

San Martín de Mendoza: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan José Almeida; Ignacio Castro, Santiago Romero, Valentín Mancini, Kevin Collera; Iván Paz y Luis Felipe Rivarola. DT: Walter Corrales.

Horario: 15 hs.

Árbitro: Franco Morón.

Estadio: Raúl Conti.