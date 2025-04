Inquietante movimiento en Tiro Federal para hacerse socio y poder votar

La lluvia que sorprendió a muchos anoche en Comodoro Rivadavia fue testigo de un inquietante movimiento en el club Tiro Federal, que tendrá elecciones el próximo 30 de abril y donde habrá dos listas.

El histórico club ubicado en km3, a pasos del océano Atlántico, comenzó a tener días movidos desde hace varias semanas y anoche una larga fila de personas se apostaron al costado de la cancha de fútbol 5 para poder hacerse socio y votar a fin de mes. Lo llamativo fue que llegaron en un colectivo y en camionetas.

La lista opositora se llama Lista Albiceleste «sentido de pertenencia» y el candidato a presidente es Lucas Candia. En los últimos días se fue acercando gente al club para asociarse y poder votar en la próxima elección.

"No quiero que el crecimiento del club se lo entreguen a un sindicato", afirmó Carlos Augustaci sobre las elecciones en Tiro Federal

En una nota publicada en PDC, el actual presidente Carlos Augustacci - quien irá en la otra lista para seguir al frente de la institución - comentó “yo no quiero que el crecimiento del club se lo entreguen a un sindicato. No tienen nada que ver. No tienen validación en el ámbito de un club. No son del riñón de Tiro. Este muchacho, por ejemplo, hace 15 años que no venía al club. Lo conozco, en su momento trajo al hijo, pagó un par de cuotas y después no apareció más. Y ahora aparece de un día para otro con ganas de participar, de ser parte, de ser presidente”.

Las elecciones serán el 30 de abril, y hay tiempo hasta hoy para poder empadronarse. El único requisito es llevar el DNI. El horario de la secretaría es de 19 a 21 horas.

“Mi mensaje es para la gente que estuvo siempre, la que sabe lo que se hizo en estos 15 años. Cuando esto era un baldío, cuando lo iban a entregar para hacer loteos. No les pido que me acompañen a mí, sino que acompañen al club. Tiro es el club más antiguo de Comodoro y tiene que seguir creciendo con una identidad clara, con valores, con gente que lo sienta. Que siga siendo un club familiar, de barrio, para los chicos”, finalizó Augustaci.