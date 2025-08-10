Independiente y River Plate protagonizaron un entretenido clásico en Avellaneda que terminó sin goles, un empate que dejó a River, dirigido por Marcelo Gallardo, mejor posicionado como líder junto a San Lorenzo en la Zona A del Torneo Clausura 2025.

El encuentro, cargado de intensidad y momentos de dominio para ambos equipos, estuvo marcado además por tres goles anulados, dos para Independiente y uno para River. Luciano Cabral, ex Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, fue titular en el “Rojo” y tuvo una de las chances más clara del partido.

El partido comenzó con un primer tiempo discreto, sin llegadas claras, pero en la segunda mitad Independiente subió su nivel y comenzó a presionar en toda la cancha. El Rojo, comandado por Julio Vaccari, mostró un desempeño sólido, dominando la pelota y una presión intensa sobre River, especialmente en el segundo tiempo.

La figura del partido fue Franco Armani, arquero de River, que con atajadas espectaculares mantuvo su arco en cero y fue fundamental para que el Millonario se llevara al menos un punto de Avellaneda.

El Rojo, aunque tuvo las mejores chances, no pudo concretar debido a la eficacia de Armani y a decisiones arbitrales muy rigurosas que dejaron dos goles anulados: uno de Santiago Montiel y otro de Walter Mazzantti. Ambos goles fueron anulados por la aplicación de la ley del fuera de juego con la asistencia del VAR, generando controversia en el estadio y en la opinión pública.

Por su parte, River también vio anulado un gol de Miguel Borja por una posición adelantada inevitablemente controvertida en un partido muy parejo. La defensa millonaria terminó siendo puesta en jaque, en parte por las lesiones de dos de sus defensores clave, Paulo Díaz y Germán Pezzella, complicando la planificación del entrenador para el próximo compromiso contra Libertad en la Copa.

Tras este empate sin goles, Independiente visitará a Vélez en Liniers, mientras que River recibirá a Godoy Cruz, manteniendo ambos la expectativa alta en este torneo que se muestra muy disputado.