El representante del mediocampista de Boca Juniors Iván Marcone admitió que el DT de Independiente, Lucas Pusineri, se contactó con el futbolista para conocer su postura sobre continuar su carrera en el "Rojo".



“Es cierto que Pusineri lo llamó para preguntarle por su situación, como pasa normalmente, pero posterior a eso no pasó nada”, contó el manager deportivo Christian Bragarnik. El empresario además se refirió al posible canje entre Marcone, de 30 años, y un futbolista del conjunto de Avellaneda como parte de la negociación entre ambas instituciones.



"Si pasó eso del canje, fue privado entre los clubes, a mí no me llamaron de Independiente ni de Boca”, detalló en diálogo con La Red. Bragarnik, por último, hizo mención al fanatismo de Marcone por Independiente y dejó en claro la intención del futbolista de poder vestir la camiseta del "Rojo".



"Iván siempre trató de jugar en Independiente, es hincha, se sabe. Hubo cuatro mercados en los que estuvo a punto de ir y no se dio", mencionó.



"A partir de que se frustró, me pidió que si hay algo concreto, lo veamos, porque no se quiere ilusionar”, concluyó Bragarnik.