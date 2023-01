Impecable y para guardar en un cuadrito: ¿Qué dijo Riquelme del “Topo” Gigio de Messi?

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Juan Román Riquelme dialogó con ESPN y se refirió al festejo de Messi en el gol frente a Países Bajos, con el cual se plantó frente al banco de suplentes de los europeos, con dedicatoria para el entrenador, Louis Van Gaal, el cual lo había criticado en la previa el juego por cuartos de final de Qatar 2022.

“Tengo mucha felicidad de que Lionel Messi haya ganado el Mundial. Es el mejor del mundo”, señaló.

Además, le lanzó un dardo a Louis Vaan Gaal por los ataques a la Pulga en la previa del partido entre Argentina y Holanda: “La declaración de Van Gaal para Argentina fue muy buena. Lo enojó a Messi. Hay jugadores que vos los haces enojar y eso es lo peor que te puede pasar”.

Román disputó el Mundial 2006 y fue compañero de Lionel Messi, con quien mantiene una buena relación: “Fue hermoso verlos a todos los argentinos festejar. Al que le gusta el fútbol, es algo hermoso que Messi levante la copa. muy pocas veces pasó que todo el mundo estaba de acuerdo en que merecía ganarla. Siento mucha felicidad de que lo haya conseguido”.

Además, reveló que tuvo charlas con el 10: “Le escribí solamente cuando perdimos el primer partido (ante Arabia Saudita) y cuando terminó ganando la final (contra Francia). No solamente porque ahora haya ganado, sino porque años para atrás me decían que Argentina era favorita y respondí siempre lo mismo, ‘Mientras Messi juega, Argentina siempre es favorita’. Al final lo cumplió. Él juega como los viejos de antes, le gusta competir, jugar a la pelota. No le duele nunca nada. Le duele para entrenar, pero para jugar a la pelota no le duele nunca nada”, cerró.