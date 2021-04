“Gustavo López, la verdad, no te conozco. Desde aquí, un saludo a ti y a toda la radio argentina, honestamente no tengo nada en contra de ustedes, de hecho no conozco nada. Precisamente por estos videos [el descargo de López en radio] es por los que probablemente Agüero y Dybala no quieran ir a sus programas, probablemente por este tipo de videos”.

Con esta frase, Ibai Llanos le contestó al periodista argentino, que el viernes lo había cuestionado por haber entrevistado a Sergio Agüero y Paulo Dybala. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA