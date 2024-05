Iara Jaramillo y Rocío Moresco, las taekwondistas que buscan su sueño en el Campeonato Panamericano de Taekwondo en Buenos Aires

Iara Jaramillo y Rocío Moresco, de 16 y 15 años, respectivamente, dirán presente en el próximo Campeonato Panamericano de Taekwondo que se disputará en la Ciudad de Buenos Aires los días 15, 16 y 17 de noviembre en lo que será una experiencia imperdible e inolvidable, pensando en crecer en esta disciplina que las apasiona desde el primer día.

Las jóvenes deportistas tuvieron un imperdible mano a mano con Pasta de Campeón junto a su instructor, Rubén Moresco, y hablaron de su actualidad, sus inicios y de la intensa preparación de cara a lo que se viene en el anteúltimo mes del 2024.

"Nací en Buenos Aires, vine para Comodoro a los tres años recién cumplidos. Arranqué en el taekwondo a los ocho, mi papá empezó con la actividad y unos días después me dijo '¿querés ir a probar?' y me animé. De artes marciales siempre hice esto, luego probé con fútbol, patín y otras actividades. Mi familia me apoya en todo lo que hago, me siguen a todos los torneos y se quedan todas las horas, nunca faltan a nada", indicó Rocío de acuerdo a sus primeros pasos en lo deportivo.

Y no todo es el deporte de contacto porque también tiene que llevar a la par los estudios de la secundaria y muchas veces resulta muy exigente hacerlo: “voy a cuarto año, me estoy esforzando para que me vaya bien en el colegio y no descuidar todo”.

"Cuando termine tengo pensado estudiar kinesiología que es lo que más me gusta e interesa, quisiera dar clases de taekwondo también".

Para llegar a donde está ahora, la II Dan asegura que con el acompañamiento del Team Moresco, "tratamos de ir a todos los torneos que podemos". Asimismo, destacó que "de los que se hacen en la ciudad vamos a todos", con tal de mejorar día a día en una disciplina increíble.

Después de haberse enterado de que estará en noviembre en el Campeonato Panamericano, Rocío contó que tanto desde el entorno familiar como en lo deportivo se pusieron muy contentos por el logro y que, de antemano, todos tiran para el mismo lugar con los mejores deseos y buenas vibras.

En lo que tiene que ver con la preparación para algo soñado desde tan joven, detalló: "estoy yendo al gimnasio cuatro veces por semana y a taekwondo en tres oportunidades durante tres horas. Con Iara estamos muy enfocadas en lo que se viene. Somos amigas hace años y estamos emocionadas de poder ir a Buenos Aires a competir. Las clases son bastante intensivas, terminamos muertas todos los días", aseguró, aun teniendo en cuenta que restan menos de seis meses para esa gran oportunidad.

"Mis compañeros siempre están apoyándonos constantemente, nos toman como ejemplo por estar en un mayor cinturón", dijo.

Y así como Rocío habló de todo, también Iara dio su testimonio de lo que será una imperdible experiencia en el deporte que más le gusta, pero paso a paso y con la mente en frío.

"Soy de Comodoro, empecé, dejé y luego retomé a los 13 años, pero de por sí arranqué cuando era muy chica. Mis padres y abuelos también son taekwondistas, entonces veía y copiaba. También hacía baile y otras actividades, pero entre ellas me quedé con taekwondo", afirmó la joven de 16 años de acuerdo a sus inicios y continuidad en las artes marciales.

Falta mucho para noviembre, pero el tiempo pasa volando y es una realidad. Por eso, la cabeza empieza a jugar en todo sentido y es algo que ella sabe y tiene muy presente. "Estoy nerviosa, pero también siento que estoy haciendo lo que me gusta porque estoy segura en este lugar. Al mismo tiempo tengo mucha felicidad porque es mi primera participación en un Panamericano, mi yo de hace un año se veía lejos y hoy está demasiado cerca, por eso es que también tengo esos nervios", analizó.

La puesta a punto también tiene ese mix que va desde lo físico hasta lo mental y por eso, Iara no le baja los brazos y pone lo mejor de sí para llegar en las mejores condiciones posibles: "entreno en el gimnasio dos veces por semana y luego me dedico tres días a la semana a la disciplina. Intento calmar mis nervios y decirme a mí misma que va a estar todo bien porque sé que así va a ser. La ansiedad también es algo que aparece porque voy a estar lejos de mi familia y no es algo que pase seguido".

"Mi objetivo en el Panamericano es disfrutarlo y tener esa nueva experiencia. También me gustaría llegar con una medalla, estaría bueno que mis papás me puedan ver con una en el cuello, sería un gran orgullo y alegría. Ellos siempre me apoyan junto a toda mi familia".

No obstante, habló de la relación que tiene con su gran amiga que le dio la vida con la que disfruta cada entrenamiento: "a Rocío la considero como una hermana, después de tantos años juntos entrenando la veo de esa forma. Nos conocemos hace casi cinco años y desde ese momento quedamos muy compinches".

Finalizando con sus palabras, Iara no evitó hablar de la dificultad que implica llevar sus estudios secundarios a la par de su gran pasión por el taekwondo. "Con el colegio trato de ponerme las pilas para sacar buenas notas y no atrasarme, llevándolo a la par con taekwondo. Igualmente, por más que me vaya mal, no pienso dejar este deporte, no pienso faltar. Me gustaría trabajar de esto en el futuro, pero realmente quiero también estudiar una carrera: diseño gráfico".

Rubén Moresco, uno de los responsables de su gran momento

"Veníamos de una escuela bastante cerrada que no permitía competir, el año pasado ingresamos a la Asociación Universal de Taekwondo y nos empezamos a meter en lo competitivo. Dado esto y ante sus buenas performances, nos invitaron a participar del Campeonato Panamericano", expresó, en lo que de seguro será un certamen con importantes oportunidades para las jóvenes de nuestra localidad.

Con elogios a toda la disciplina en general y a las diferentes instituciones en Comodoro, Rubén dio detalles de lo que significa el arte marcial en ese día a día y en lo competitivo. "Recién nos estamos metiendo en todo lo que es el taekwondo en Comodoro y lo que tiene que ver con los torneos. Hay diferentes escuelas y varias ramas, lo lindo que tiene la ciudad es que son todas unidas, no hay rivalidades entre ellas y se forman torneos importantes", señaló.

De cara al certamen panamericano, indicó que sus modalidades serán de forma, lucha, lucha y formas por equipos y roturas. En este sentido, mencionó una de las dificultades que, de seguro, tendrá una rápida y positiva solución. "Iara y Rocío, como son dos, vamos a tratar de integrarlas con los de Buenos Aires o del resto del país para que puedan competir ahí también (por equipos). Sería hermoso que pueda ocurrir", dijo.

"Tenemos un total de 89 chicos practicando con sedes en el barrio Pueyrredón y en zona norte, al lado del club Petroquímica. Entre esos dos lugares concentramos con los alumnos. Estamos tratando de potenciarlos para que tengan una buena formación y que el día de mañana ayude en lo laboral y también para estar bien físicamente para el cuerpo de mañana".

Como referente, Rubén busca estimular la actividad física en medio de una época complicada en lo que significa socializar y hacer deporte, teniendo en cuenta que hoy muchos chicos optan por agarrar un celular o una consola y evitan ejercitarse. "Lo que buscamos inculcar es la preparación física en el deporte aunque hoy por hoy con las nuevas tecnologías, todo lleva al sedentarismo. Nosotros queremos sacarlos de ahí y que tengan un espacio dentro del deporte, sin importar la actividad que hagan. Todas las artes marciales son buenas porque implican la construcción de una disciplina", aseveró.

Por otro lado y con un claro mensaje reflexivo para con sus alumnos, manifestó: "a los chicos les digo que hay cuatro resultados en una competencia: ganar, el otro empatar, el otro es que me ganen y el cuarto es perder. Este último es el que no me tengo que permitir. Está bien que el rival me gane porque me superó o entrenó más, lo que sirve para que la evolución de uno sea mayor. Cuando damos todo en la competencia y el otro me ganó, está perfecto, ganamos igual. La medalla es anecdótica".

Concluyendo con sus palabras a este medio, Rubén destacó el accionar del Ente Comodoro Deportes presidido por Hernán Martínez en su acompañamiento a las instituciones que crecen día a día con diferentes disciplinas. "Lo que hace Comodoro por el deporte, de toda mi vida que viví en Buenos Aires, no lo vi nunca. Tiene una plataforma espectacular, la municipalidad le da mucho interés a las disciplinas a puertas cerradas siendo que el clima no ayuda mucho", finalizó.