El comodorense Ian Subiabre volvió a ser protagonista. Ingresó en el segundo tiempo y, con apenas 15 minutos en cancha, convirtió el tercer gol de la Albiceleste que terminó de encaminar la victoria . El joven delantero ratifica su gran presente y se afianza como una de las piezas más determinantes del plantel de Diego Placente.

Los otros tantos argentinos fueron de Alejo Sarco, Tomás Pérez y Santino Andino, mientras que Daniel Bennie había descontado para los oceánicos.

Con este resultado, Argentina lidera el grupo con puntaje ideal tras el debut victorioso frente a Cuba. Italia marcha segunda con cuatro unidades, seguida por los cubanos (1) y Australia (0).

Con un terrible golazo de Ian Subiabre, Argentina inició el Mundial Sub 20 con un triunfo ante Cuba

La próxima presentación será este sábado desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso, ante Italia, en un partido que definirá al líder de la zona.