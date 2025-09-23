Ian Subiabre, el futbolista comodorense que milita en River Plate, finalmente jugará el Mundial Sub-20 que se disputará en Chile y cumplirá el sueño de representar a la selección argentina en la cita mundialista, según pudo conocer Pasta de Campeón/ADNSUR.

Vale remarcar que, detrás de esta buena noticia, se esconde una fuerte controversia contractual que mantiene en vilo su futuro en el club millonario y en la selección nacional.

La negociación con River Plate por la renovación de su contrato

Desde comienzos de 2025, el entorno de Ian Subiabre y River Plate mantienen negociaciones para la renovación del contrato del joven talento, cuyo vínculo actual expira a fines de 2026. El ultimátum de River a Ian Subiabre tras ser convocado para jugar el Mundial Sub-20 con Argentina

La dirigencia de River, liderada en la negociación por Mariano Barnaú —mano derecha del técnico Marcelo Gallardo—, busca extender el contrato y elevar la cláusula de rescisión a 100 millones de euros, una cifra que reproduce el modelo aplicado con juveniles destacados y evita lo que sucedió con Claudio “Diablito” Echeverri.

No obstante, el entorno del futbolista mostró resistencia a aceptar esta cláusula. Además, reclama una mejora salarial acorde a la importancia del contrato y a la expectativa de crecimiento del jugador. Claudio Caniggia, en diálogo con el periodista Daniel Arcucci, reveló que hubo varios intentos de acuerdo que se frustraron porque las propuestas iniciales que parecían aceptables luego aparecían con modificaciones poco favorables para Subiabre.

Orgullo comodorense: Ian Subiabre jugará el Mundial Sub-20 en Chile

El conflicto escaló más aún cuando River Plate advirtió que no cederá al jugador para el Mundial Sub-20 si no firma la renovación. En primera instancia, desde la AFA respaldaron esta postura con la intención de proteger la relación contractual con los clubes.

Ian Subiabre jugará el Mundial Sub-20 con la selección argentina

Mientras la controversia contractual permanece sin resolver, Ian Subiabre se mantiene en el centro de la escena futbolística y mediática. Fue recientemente marginado del primer equipo de River en la derrota 2-0 ante Atlético Tucumán, situación que algunos medios porteños interpretaron como una señal de la tensión entre jugador y club.

Claudio Caniggia rompió el silencio y reveló el trasfondo de la renovación del comodorense Ian Subiabre

Por otro lado, recibió críticas que su entorno consideró injustas, especialmente teniendo en cuenta su juventud y las condiciones actuales de su vínculo laboral.

“No puede ser el mismo contrato con un sueldo bajo y una cláusula tan alta. Es un arreglo imposible”, explicó Caniggia, representando la postura del jugador, quien busca condiciones dignas para un futbolista de 18 años en un club con la exigencia y proyección de River Plate.

A pesar de este contexto complicado, lo concreto es que Ian Subiabre es parte del plantel nacional que afrontará el Mundial Sub-20 en Chile. Además, antes del torneo, el jugador renovó también su imagen, volviendo a su característico pelo platinado, un cambio que refleja su intención de encarar la competencia con una nueva energía.