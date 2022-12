Ian Subiabre, el futbolista comodorense más destacado del año

Ian Subiabre tuvo un destacado año deportivo. A principios de este año viajó a Buenos Aires para instalarse definitivamente en la pensión de River Plate y desde ahí comenzó a crecer a pasos agigantados en este 2022.

Primero fue uno de los jugadores más destacados de la octava división de River Plate anotando 18 goles. Luego, en el segundo semestre, fue convocado por la Selección Sub 17 de Chile, pero solo le duraría una convocatoria, ya que la Selección Argentina de Placente no lo dejaría pasar y fue convocado a un puñado de amistosos, donde se dio el lujo de convertir goles.

“Me siento cómodo con el equipo de River y con los compañeros que siempre me apoyan. En la pensión somos 21 chicos categoría 2007, así que me llevo bien con todos y está bueno porque somos un montón”, había comentado Ian en una nota con PDC y ADNSUR.

El futbolista representa a Comodoro Rivadavia más que nunca, ya que es “el más sureño de todos”, remarcó, y repasó un día habitual en su rutina semanal. “Me levanto a las 6:30 horas, me cambio, me lavo y desayuno. Nos vamos a Hurlingham a entrenar, a las 7:50 horas sale el colectivo para allá. Vuelvo, almuerzo y me voy a la escuela. Y después terminó, meriendo, ceno y me acuesto”.

Con respecto a su educación, está cursando en una escuela en el barrio porteño de Vicente López: “me va más o menos -risas-, pero las materias que más me cuestan son Lengua, Ciencias Sociales y Naturales”, comentó.

El juvenil sabe que el estudio va de la mano con el fútbol, y se lo nota enfocado para repuntar y encarar de lleno su carrera. La misma inició de muy chico en Comodoro, jugando desde los 3 años al fútbol infantil en “El Globito” con Víctor Montenegro.

Ian Subiabre tuvo su primer contacto con River Plate a los 8 años, cuando viajó por primera vez al Monumental junto a su padre Martín Subiabre de la mano de su “padrino” futbolístico, Claudio Junior Fernández. Allí se ganó la atención en la primera prueba y después, en un amistoso con Ferro Carril Oeste, anotó un gol. Y también jugaría su primer clásico contra Boca Juniors. Al año siguiente, con 9 años, le llegaría su primer viaje con River a Santa Fe.

Cuatro años más tarde, en 2017, tendría su primera experiencia europea, nuevamente viajando junto a su padre y “Junior” Fernández, el presidente de la Filial de River “Enzo Francescoli” en Comodoro Rivadavia, quien lo apoyó en esta nueva oportunidad futbolística.

Con 12 años, el comodorense se entrenó durante un mes en España, pasando por clubes como el Levante, Villarreal y también en Valencia, y en todos los equipos dejó una muy buena imagen.

Ya instalado en la pensión de River, en la actualidad integra la octava división dirigida por Martín Pellegrino y su ayudante Cristian Grill, con la cual se posicionan segundos en el Torneo AFA. En su debut marcó un golazo, en el triunfo por 7-1 ante Aldosivi de Mar del Plata.