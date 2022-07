Ian Subiabre, el comodorense que la rompe en las inferiores de River y sueña con ser el sucesor de Julián Álvarez

Por Daniel Maldonado

Ian Subiabre disfrutó de la semana de vacaciones de invierno en su tierra natal, en Comodoro Rivadavia, donde nació el 1° de enero de 2007. El joven de 15 años vive un gran presente en la Octava División de River Plate, club del cual además es hincha fanático. En lo que va del 2022 lleva anotados siete goles en el Torneo Oficial AFA.

“Disfruté de compartir con mi familia y amigos en la ciudad. Vine a despejar la mente y a pasarla bien. En mi llegada fui agasajado por la Filial “Enzo Francescoli” con un asado y me gustó mucho ese recibimiento. Este lunes 25 de julio tengo que presentarme nuevamente a entrenar en River y habrá que meterle con todo”, indicó en diálogo con Pasta de Campeón y ADNSUR.

Su familia está compuesta por su mamá Martha Vivar, su papá Martín Subiabre y su hermana Melanie. “De extrañar, se extraña, obviamente. Porque es medio raro de un día para el otro dejar a la familia y no verla por mucho tiempo. Pero nos ayudamos entre los compañeros, nos apoyamos y damos ánimos”, expresó Ian.

EL VIAJE DEFINITIVO PARA SUMARSE AL "MILLONARIO"

En enero de este año viajó rumbo a Buenos Aires para instalarse finalmente en la pensión del “Millonario”, tras confirmarse su pase de CAI a River en 2021, a través de las gestiones realizadas por Sixto “Mumo” Peralta luego de una serie de encuentros en Capital Federal.

“Me siento cómodo con el equipo y con los compañeros que siempre me apoyan. En la pensión de River somos 21 chicos categoría 2007, así que me llevo bien con todos y está bueno porque somos un montón”, detalló.

Allí el futbolista representa a Comodoro Rivadavia más que nunca, ya que es “el más sureño de todos”, remarcó, y repasó un día habitual en su rutina semanal. “Me levanto a las 6:30 horas, me cambio, me lavo y desayuno. Nos vamos a Hurlingham a entrenar, a las 7:50 horas sale el colectivo para allá. Vuelvo, almuerzo y me voy a la escuela. Y después terminó, meriendo, ceno y me acuesto”.

Con respecto a su educación, está cursando en una escuela en el barrio porteño de Vicente López: “me va más o menos -risas-, pero las materias que más me cuestan son Lengua, Ciencias Sociales y Naturales”, comentó.

SUS COMIENZOS EN EL FÚTBOL DE COMODORO RIVADAVIA

El juvenil sabe que el estudio va de la mano con el fútbol, y se lo nota enfocado para repuntar y encarar de lleno su carrera. La misma inició de muy chico en Comodoro, jugando desde los 3 años al fútbol infantil en “El Globito” con Víctor Montenegro.

Dos años más tarde se sumaría a las divisiones formativas de la Comisión de Actividades Infantiles, donde transcurrió por todas las categorías hasta debutar en Primera división del fútbol comodorense con tan solo 14 años.

“El técnico era el actual, Gustavo Camaño. Ese día jugábamos la última fecha ante Caleta Córdova en cancha de USMA y me tocó debutar como titular. Me decía que juegue simple, que no me haga pegar y que haga lo que yo sabía. Finalmente ganamos 2 a 1 y metí un gol a lo último”, recordó sobre el encuentro disputado el 1° de diciembre de 2021.

SU PRIMERA LLEGADA AL MUNDO RIVER

Ian Subiabre tuvo su primer contacto con River Plate a los 8 años, cuando viajó por primera vez al Monumental junto a su padre Martín Subiabre de la mano de su “padrino” futbolístico, Claudio Junior Fernández. Allí se ganó la atención en la primera prueba y después, en un amistoso con Ferro Carril Oeste, anotó un gol. Y también jugaría su primer clásico contra Boca Juniors. Al año siguiente, con 9 años, le llegaría su primer viaje con River a Santa Fe.

Cuatro años más tarde, en 2017, tendría su primera experiencia europea, nuevamente viajando junto a su padre y “Junior” Fernández, el presidente de la Filial de River “Enzo Francescoli” en Comodoro Rivadavia, quien lo apoyó en esta nueva oportunidad futbolística.

Con 12 años, el comodorense se entrenó durante un mes en España, pasando por clubes como el Levante, Villarreal y también en Valencia, y en todos los equipos dejó una muy buena imagen.

CON CONFIANZA, TRABAJO Y EL ARCO ENTRE CEJA Y CEJA

Ya instalado en la pensión de River, en la actualidad integra la octava división dirigida por Martín Pellegrino y su ayudante Cristian Grill, con la cual se posicionan segundos en el Torneo AFA. En su debut marcó un golazo, en el triunfo por 7-1 ante Aldosivi de Mar del Plata.

Al consultarle sobre uno de sus goles favoritos en esta primera mitad del año, el delantero no dudó en elegir el tanto convertido en el triunfo por 5 a 0 ante Banfield en el predio Luis Gillón, por la fecha 14 de la Liga Profesional.

El zurdo arrancó a gambetear desde casi la mitad de la cancha, se metió al área y definió con mucha clase ante la salida del arquero. “Es mi gol favorito, estuvo bueno. Venía de errar uno y estaba un poco fastidiado. Por suerte me pude sacar la espina anotando ese tanto”, señaló.

UNA EXPERIENCIA POR ESTADOS UNIDOS

A pocos meses de su llegada, tuvo la chance de formar parte de la delegación Sub 15 de River que viajó a Dallas, Estados Unidos, para participar del prestigioso Torneo Internacional "Generation Adidas Cup", competencia juvenil que organizó la MLS (Major League Soccer) del 9 al 17 de abril del 2022.

River integró la zona con Roma de Italia, Celtic FC de Escocia, Club Fútbol Monterrey de México y Club Tijuana. En el otro grupo estaban Cruz Azul, Flamengo de Brasil, Remo Stars Beyond Limitis Academy de Nigeria, América y Santos Laguna, ambos mexicanos.

Y el restante grupo lo integraron Manchester United de Inglaterra, Tigres UANL de México, FC Porto de Portugal, Club León de México y Valencia CF de España. “Fue una experiencia única poder presenciar grandes partidos y talentos en ese certamen. Sin lugar a dudas jugarlo fue algo increíble”, sostuvo Ian.

JULIÁN ÁLVAREZ, SU REFERENTE, Y EL SUEÑO DE DEBUTAR EN PRIMERA CON RIVER

El futbolista comodorense tuvo la suerte de ser parte de los alcanza pelotas en distintos partidos de River en lo que va del año por la Copa de la Liga. “Es una sensación muy linda poder estar ahí adentro del campo de juego”, comentó.

Allí pudo observar a sus ídolos, aunque Ian se ve reflejado en el último goleador de la era Gallardo: Julián Álvarez. “Lo veía cuando jugaba River de local, lo observaba mucho y trato de imitar sus movimientos en el juego”, resaltó sobre el jugador que recientemente fichó con Manchester City.

“Sueño con poder jugar como él y llegar a debutar en la Primera de River, jugando en el Monumental. Sería un sueño cumplido para mí y toda mi familia, ya que somos fanáticos del club”, agregó el juvenil que aspira a cumplir dicho objetivo.

Por lo pronto, regresará esta semana a entrenarse con el plantel de su división, pensando en “seguir firmes en el torneo. Porque ahora estamos segundos en la tabla. Hay que tratar de ganar todos los partidos y aportarle algo al equipo siempre”, sentenció.