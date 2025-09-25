Ian Subiabre, el “Barrilete” al que el “viento todo lo empuja” rumbo al Mundial de Chile
El futbolista comodorense de River vive momentos especiales en los entrenamientos de la selección argentina Sub-20, que viaja este miércoles a Chile. Un color de pelo nuevo, una sonrisa y el gesto que tranquiliza a los amantes del fútbol de Comodoro, donde su coterráneo los representará en un Mundial.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El sonar de los botines sobre el cemento de la vereda, a la salida de los vestuarios del complejo de juveniles del predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, llevó a la cancha número 3 a una nueva práctica donde su confirmación para viajar a Chile ya estaba consumada.
Sin embargo, al salir con la remera dorada y el escudo de la AFA en su pecho, miró hacia la derecha tras unos 30 pasos y divisó la cancha número 1, la del inicio, donde en parte todo comenzó y le mostró a los entrenadores de los juveniles quién era ese jovencito sureño con hambre de superación.
Es que el comodorense vio cómo pasaron en un solo chasquido de dedos unos 1.436 días, o 3 años, 11 meses y 5 días, desde donde comenzó la historia y en la que a un combinado Sub-17 (los que luego serían compañeros en el Mundial de Indonesia) les anotaba dos goles y les “pintaba la cara”. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ