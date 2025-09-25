(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El sonar de los botines sobre el cemento de la vereda, a la salida de los vestuarios del complejo de juveniles del predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, llevó a la cancha número 3 a una nueva práctica donde su confirmación para viajar a Chile ya estaba consumada.

Sin embargo, al salir con la remera dorada y el escudo de la AFA en su pecho, miró hacia la derecha tras unos 30 pasos y divisó la cancha número 1, la del inicio, donde en parte todo comenzó y le mostró a los entrenadores de los juveniles quién era ese jovencito sureño con hambre de superación.

Es que el comodorense vio cómo pasaron en un solo chasquido de dedos unos 1.436 días, o 3 años, 11 meses y 5 días, desde donde comenzó la historia y en la que a un combinado Sub-17 (los que luego serían compañeros en el Mundial de Indonesia) les anotaba dos goles y les "pintaba la cara".