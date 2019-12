COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El jugador de Rawson, que supo jugar en la Comisión de Actividades Infantiles, acaba de cerrar su incorporación a Huracán de Comodoro Rivadavia para afrontar el próximo Torneo Regional Amateur 2020.

La noticia fue confirmada en el programa radial Fair Play por el propio jugador: “hace una hora me dijo Fernando Méndez me dijo que pudo arreglar todo y arregle con Huracán. El técnico me dijo que quería contar conmigo, que se le había caído lo de Alexis canario y que querían que me sume. Le dije que sí y ya cerramos”. TERMINÁ DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ