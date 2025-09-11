(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El “Globo” de Comodoro lanzó un comunicado que sacudió a sus hinchas: no disputará el próximo Torneo Regional Amateur, declinando la posibilidad de solicitar la licencia deportiva. La decisión fue tomada de manera unánime por la dirigencia y se fundamenta en la delicada situación económica que atraviesa el país y la región.

Desde la Comisión Directiva remarcaron que el contexto actual “dificulta extremadamente la tarea de buscar nuevos sponsors” para afrontar los altos costos que implica un certamen de esta magnitud: al menos diez refuerzos, viajes, alojamiento, comidas y habilitaciones, entre otros puntos clave para competir a nivel federal.

En lugar de destinar recursos al Regional, Huracán enfocará su energía en obras y crecimiento institucional . Entre los proyectos inmediatos destacan la colocación del césped sintético en la cancha auxiliar, la recuperación del campo de juego principal, la construcción de canchas de fútbol reducido para alquiler y el mantenimiento integral de las instalaciones.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

En lo deportivo también habrá cambios importantes. Alexis Cabrera asumirá como director técnico de la Reserva, mientras que Iván Calfú se dedicará de lleno a la coordinación de inferiores. En tanto, la Primera División buscará reforzarse con el objetivo de mejorar la campaña local.

“Priorizamos el bienestar económico de nuestra institución y apuntamos a seguir creciendo en infraestructura sin hipotecar el futuro del club por participar de un torneo con más incógnitas que certezas”, expresa el comunicado oficial.