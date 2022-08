La comisión directiva de Ferro le comunicó por teléfono a Hugo Puntano que dejaba de ser el DT, y eso al experimentado entrenador no le gustó. Todo comenzó cuando Puntano lo llamó a Darío Pritchard porque había que renovar el carnet de Jorge “Coco” Gaitán, y el presidente le dijo que luego de una charla de comisión directiva se había resuelto que de un paso al costado.

"Tengo una calentura encima. Yo lo llamé a Pritchard para hablar otra cosa, y me dijo que justo quería hablar conmigo y no se podía comunicar. Me dijo que la Comisión Directiva decidió que de un paso al costado, y no lo podría creer. Me cayó muy mal y le dije de todo. Ellos (la comisión directiva) dicen que hay jugadores que no están conformes conmigo, y son los que no juegan", reconoció el DT a Pasta de Campeón.