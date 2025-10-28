(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia inició su semana y, con ello, el cuarto ciclo de Hugo Barrientos como entrenador, tras reemplazar a Osvaldo Ruggero debido a los malos resultados en el Regional Amateur y a un nulo buen desempeño.

Hasta ahora, el Aeronauta sumó un empate y una derrota en la Zona 11. Los resultados obligan a Barrientos a ajustar el equipo y a buscar el equilibrio para meterse en la pelea por la clasificación.

La visita a Camioneros de Caleta Olivia será un partido decisivo este fin de semana. Ganar se vuelve una necesidad para sumar confianza y puntos en el torneo. Hugo Barrientos es el nuevo entrenador de Jorge Newbery tras la salida de Ruggero: será su cuarta etapa

Barrientos ya le apunta al trabajo del plantel, corrigiendo falencias defensivas y potenciando el ataque. Su conocimiento del club genera expectativa en hinchas que conocen su trabajo y por lo cual llegó a la final de la Zona Patagónica en 2024 y tuvo que renunciar tras la eliminación ante Deportivo Rincón.

Newbery necesita ritmo y resultados para seguir vivo en el Regional Amateur. Con Barrientos al frente, la misión es sumar puntos, consolidar un equipo competitivo y pelear hasta el final.