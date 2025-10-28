(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia inició su semana y, con ello, el cuarto ciclo de Hugo Barrientos como entrenador, tras reemplazar a Osvaldo Ruggero debido a los malos resultados en el Regional Amateur y a un nulo buen desempeño.

Hasta ahora, el Aeronauta sumó un empate y una derrota en la Zona 11. Los resultados obligan a Barrientos a ajustar el equipo y a buscar el equilibrio para meterse en la pelea por la clasificación.

La visita a Camioneros de Caleta Olivia será un partido decisivo este fin de semana. Ganar se vuelve una necesidad para sumar confianza y puntos en el torneo.

Pasta de Campeón on Instagram: "🚨 OFICIAL: HUGO BARRIENTOS VUELVE A JORGE NEWBERY 🐺💙 El Lobo comodorense tiene nuevo entrenador. El histórico futbolista y referente del club, Hugo Barrientos, fue confirmado como el nuevo DT de Jorge Newbery, tras la salida de Osvaldo Ruggero. 👉 Será la cuarta etapa de Barrientos al frente del Aeronauta, un ciclo que llega con el objetivo de levantar el rendimiento en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, donde el equipo suma solo un punto en dos fechas. 💬 Con pasado en Huracán, All Boys y Atlético Rafaela, el comodorense vuelve a ponerse el buzo del club que lo vio nacer futbolísticamente, con una misión clara: devolverle la intensidad, el orden y la identidad ganadora al Lobo. 👉 Su última experiencia como DT de Newbery fue en 2023-24, cuando llevó al equipo a instancias definitorias del certamen ante Deportivo Rincón. Ahora, buscará repetir aquella mística y reencaminar el sueño de ascenso. ⚽ Barrientos ya trabaja junto al plantel de cara a su debut ante Camioneros de Caleta Olivia, en un duelo clave para recuperar confianza y protagonismo. #JorgeNewbery #HugoBarrientos #ElLobo #ComodoroRivadavia #RegionalAmateur #FutbolPatagonico #PastaDeCampeon"
Hugo Barrientos es el nuevo entrenador de Jorge Newbery tras la salida de Ruggero: será su cuarta etapa

Barrientos ya le apunta al trabajo del plantel, corrigiendo falencias defensivas y potenciando el ataque. Su conocimiento del club genera expectativa en hinchas que conocen su trabajo y por lo cual llegó a la final de la Zona Patagónica en 2024 y tuvo que renunciar tras la eliminación ante Deportivo Rincón.

Newbery necesita ritmo y resultados para seguir vivo en el Regional Amateur. Con Barrientos al frente, la misión es sumar puntos, consolidar un equipo competitivo y pelear hasta el final.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer