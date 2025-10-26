(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Hugo Barrientos vuelve a ponerse el buzo de Jorge Newbery. El exfutbolista de Primera División, con pasado en Huracán de Parque Patricios, All Boys y Atlético Rafaela, entre otros, fue confirmado como nuevo entrenador del Lobo, en reemplazo de Osvaldo Ruggero, quien dejó su cargo tras un mal arranque en el Regional Amateur 2025-2026.

El conjunto del barrio 9 de Julio acumula apenas un punto en dos fechas —un empate y una derrota—, mostrando un rendimiento que encendió las alarmas.

La dirigencia decidió un cambio rápido para revitalizar al equipo, que en su última presentación fue superado con claridad por un conjunto debutante en la categoría.

El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial

Barrientos, con historia y raíces en el Aeronauta, inicia su cuarto ciclo al frente de Jorge Newbery, club al que dirigió en diferentes etapas y con el que consiguió consolidar una identidad futbolística basada en la intensidad, el orden y el sentido de pertenencia. Su última etapa fue en 2023-24, cuando llevó al equipo a la final patagónica ante Deportivo Rincón de Neuquén. Además, obtuvo dos títulos domésticos, uno de ellos tras imponerse ante Huracán por penales.

El regreso del histórico jugador hincha del Lobo busca devolverle al plantel la mística y el carácter que siempre identificaron al club. Con el Regional Amateur en marcha, Barrientos ya se pone a trabajar en el armado del equipo para su debut ante Camioneros de Caleta Olivia, con el objetivo claro de volver a poner a Jorge Newbery en los primeros planos del torneo que da cuatro lugares al próximo Federal A.