(Pasta de Campeón / ADNSUR) - A 15 minutos del inicio del partido entre Newbery y Liniers, hay rumores sobre una posible suspensión tras los incidentes que se registraron en el exterior del estadio, donde hinchas del Lobo que viajaron tuvieron un enfrenamiento con la policía.

Las primeras imágenes confirman que hubo disparos de bala de goma. Sin embargo, la situación estaría controlada. Así lo confirmó Pablo "Pitu" Barrientos, en el streaming de PDC y ADNSUR. “Como cualquier final hay entredichos pero creo que no se va a suspender porque no hay por qué" - dijo- "La gente quedó afuera, lamentablemente no pudo entrar pero acá adentro de lo que es el estadio está todo en orden para que se juegue”.