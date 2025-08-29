Hora y día de los partidos pendientes en el fútbol de Comodoro
La Liga de Fútbol dio a conocer la programación con sus respectivas ternas arbitrales
El fin de semana servirá para ponerse al día en el fútbol de Comodoro Rivadavia. El ascenso completará un pendiente y también habrá tres encuentros por la Primera A.
El sábado se jugará Oeste - Roca por el ascenso. La cancha de Valle C no estaba en condiciones y se debió postergar. El árbitro será Cristian Ontivero y estará acompañado por Lucas Bres y Sergio Navarrete.
Por la Primera A, el sábado se jugará Sarmiento - Laprida en el “Pampa Zaldúa” con el arbitraje de Lucas Bres.
En tanto, el domingo se jugarán los dos restantes: Huracán recibirá en el “César Muñoz” a Tiro Federal con el arbitraje de Diego Schoff, a partir de las 15 horas, y en el estadio Municipal de Km 3 jugarán Ameghino y Petroquímica, cuyo partido en su momento fue suspendido sobre la marcha por el fallecimiento del padre de un jugador del CAFA. El encargado de impartir justicia será Carlos Rujano.
PROGRAMA
Categoría Día Horario Partido Árbitro Asistentes Cancha Primera B Sábado 15.00 Oeste vs Roca Cristian Ontivero Lucas Bres; Sergio Navarrete Cancha de Oeste Primera A Sábado 15.00 Sarmiento vs Laprida Fabio Calvi Guillermo Díaz; Daniel Sosa Primera A Domingo 15.00 Ameghino vs Petroquímica Carlos Rujano Diego Bayón; Víctor Velarde Estadio Municipal Primera A Domingo 15.00 Huracán vs Tiro Federal Diego Schoff Luis Fimiani; Matías Ortiz Cancha de Huracán