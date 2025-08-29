El fin de semana servirá para ponerse al día en el fútbol de Comodoro Rivadavia. El ascenso completará un pendiente y también habrá tres encuentros por la Primera A.

El sábado se jugará Oeste - Roca por el ascenso. La cancha de Valle C no estaba en condiciones y se debió postergar. El árbitro será Cristian Ontivero y estará acompañado por Lucas Bres y Sergio Navarrete.

Por la Primera A, el sábado se jugará Sarmiento - Laprida en el “Pampa Zaldúa” con el arbitraje de Lucas Bres.

En tanto, el domingo se jugarán los dos restantes: Huracán recibirá en el “César Muñoz” a Tiro Federal con el arbitraje de Diego Schoff, a partir de las 15 horas, y en el estadio Municipal de Km 3 jugarán Ameghino y Petroquímica, cuyo partido en su momento fue suspendido sobre la marcha por el fallecimiento del padre de un jugador del CAFA. El encargado de impartir justicia será Carlos Rujano.

