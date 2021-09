(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Este sábado, la Asociación de Hockey finalizó el torneo apertura en categorías SUB 14 y SUB 19, en canchas del Club Náutico Rada Tilly. En la final de SUB 14, el local le ganó a Calafate por 2-1 para coronarse campeón. En Sub 19, Calafate supero a Chenque por 1-0 y se quedó con el título.

En la previa jugaron por el tercer puesto los equipos de Náutico ante Santa Lucía, ganando el equipo de la Villa por 4 a 1. Mientras que en SUB 14, el tercer puesto fue para Santa Lucia que le ganó por 3-1 a Portugués.

Las finales del apertura en las otras categorías, continuarán el domingo 26 de septiembre, por la participación de Chenque en primeras damas en el Campeonato Nacional de Clubes que se realizará en Rio Gallegos.

RESULTADOS

3° y 4°- SUB 14- Santa Lucía 3 -1 Deportivo Portugués

3° Y 4° - SUB 19- Santa Lucía 1 – 4 Náutico

SUB 14- FINAL- Calafate 1 – 2 Náutico

SUB 19- FINAL- Chenque 0 – 1 Calafate 1