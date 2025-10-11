(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El Club Social y Deportivo Madryn vivió uno de sus días más importantes en 101 años de historia. Este sábado, ante Gimnasia de Mendoza, buscará llegar a la Primera División, lo mismo que su rival, el Lobo cuyano.
Desde las 19 h los fanáticos se hicieron presentes con el grito "¡Vamos a poder!" y un grupo de hinchas que, con banderas, abrió la tarde/noche capitalina.
Pasta de Campeón on Instagram: "🟡⚫️ LA VOZ DEL AURINEGRO: GIACOPUZZI Y SILBA HABLARON EN LA PREVIA DE LA FINAL HISTÓRICA En pleno banderazo de Deportivo Madryn en Buenos Aires, Facundo Giacopuzzi y Luis Silba dialogaron con Pasta de Campeón y dejaron mensajes de gratitud para los hinchas que acompañaron durante todo el año 🙌 🎙️ “Gracias a toda la gente por el apoyo. Sentimos el cariño en cada partido, y ahora, verlos acá en Buenos Aires nos llena de orgullo. Mañana vamos por todo.” 📍 Este sábado desde las 17 hs, en el estadio de Platense (Vicente López), el Aurinegro buscará hacer historia ante Gimnasia de Mendoza por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino 🏆 #DeportivoMadryn #VamosMadryn #Aurinegro #OrgulloPatagónico #AscensoHistórico #FútbolArgentino #PasiónSinLímites #MadrynEsPatagonia #Silba #Giacopuzzi #PastaDeCampeón #FútbolDelSur"
Fuegos de artificio, canciones, abrazos y muchas sonrisas en la concentración de Deportivo Madryn, mientras los jugadores y el staff técnico se encontraban con sus familias.
Histórico: ¡Deportivo Madryn ganó y jugará la final por el ascenso a Primera División!
Pasta de Campeón on Instagram: "🟡⚫️ “FALLECIÓ MI VIEJA, CASI ME MATAN… PERO SIEMPRE CON MADRYN” 💪 La emoción de este hincha de Deportivo Madryn en el banderazo previo a la final histórica por el ascenso a Primera División. Entre lágrimas, contó su historia de vida y su amor eterno por el Aurinegro, ese que lo acompaña incluso en los momentos más duros. 🥹 “Este año me pasó de todo… falleció mi vieja, casi me matan… pero siempre con Madryn.” 📍 Mañana, desde las 17 hs, en Vicente López, Madryn enfrentará a Gimnasia de Mendoza por un lugar en la máxima categoría del fútbol argentino. #DeportivoMadryn #Aurinegro #OrgulloPatagónico #AscensoHistórico #FútbolArgentino #PasiónSinLímites #BanderazoAurinegro #PastaDeCampeón #FútbolDelSur"
El plantel salió a saltar y cantar con sus hinchas, mientras familiares y amigos inmortalizaron el momento con sus celulares.
Pasta de Campeón on Instagram: "LA EMOCIÓN PALPABLE DE ESTE PADRE E HINCHA🥺 🟡⚫️Durante la transmisión en vivo de PDC, este hincha contó su historia siguiendo al Aurinegro, la pérdida de su hijo y cómo lo tendrá presente durante la final. 💬 “Hace 4 años que perdí a mi hijo, pero sé que hoy está muy presente en nuestros corazones e hicimos todo este viaje y es algo que no tiene precio”. 💬 “Vamos a llegar y hoy al estar acá la verdad que para mí es una alegría enorme”. 👉Mañana desde las 17 horas Deportivo Madryn se enfrentará a Gimnasia de Mendoza en el estadio de Platense en Vicente López, con cobertura en el estadio de Pasta de Campeón. #Madryn #DeportivoMadryn #PastaDeCampeon #Final #Ascenso #Platense #VicenteLopez #Emocion #Hincha #Padreehijo #Dedicatoria #Bandera"
Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, La Plata, Córdoba y Neuquén son parte de los fanáticos que estuvieron hoy y que este sábado estarán en la cancha de Platense.