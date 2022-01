Por primera vez en la historia un árbitro de Chubut fue designado como juez internacional de FIFA. Se trata del comodorense Miguel Savorani, quien hace tres años debutó en Primera División y no para de crecer en el arbitraje.

Recientemente AFA solicitó a FIFA la incorporación de Savorani al listado de jueces internacionales y la madre del fútbol mundial oficializó el pedido. Así el árbitro podrá estar presente en competencias oficiales de Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa y encuentros de selecciones nacionales.

Savorani no puede salir de su asombro, ya que es un sueño cumplido. “Que alegría siento. Esto es un sueño cumplido. Es un gran honor representar a la AFA, al fútbol argentino y al arbitraje de este hermoso país a nivel internacional”, dijo a Diario Jornada.

LOS INICIOS

El árbitro tiene un extenso recorrido en la actividad, pero su historia comienza mucho más atrás en Comodoro, donde nació y vivió hasta los 12 años, tras perder a su padre en un accidente aéreo.

Punta Alta, en Buenos Aires, fue su segunda casa y Bahía Blanca el lugar donde comenzó la carrera de árbitro y profesor de educación física. Una vez que terminó, en 2008 decidió volver a la Patagonia y se instaló en Puerto Madryn, donde comenzó a dirigir en la Liga del Valle.

En 2010, Savorani hizo el curso nacional de árbitro y cuatro años después debutó en el Federal A. Recién en 2015 tuvo su primer paso en el profesionalismo cuando debutó en Nacional B, y en diciembre de 2018, llegó el gran salto a Primera, con el partido entre Argentinos Juniors y Aldosivi, por la 15ª fecha de la Superliga. Ahora le llega la chance de ser internacional, y el juez no lo quiere desaprovechar y sueña con más.

“Acá hay mucha energía, mucho sacrificio, muchos años de lucha. No lo puedo creer. En un momento pensé en dejar todo porque no salían las cosas. Pero el mensaje es que hay que creer y trabajar por los sueños, que nada es fácil pero llega. Estoy esperando mi primera designación internacional en Libertadores o Sudamericana. No veo la hora que llegue. A futuro sueño con la Copa América, las Eliminatorias, los Juegos Olímpicos y el Mundial, pero ahora quiero disfrutar el momento”, sentenció, el árbitro de Chubut que se convirtió en el primer juez internacional de FIFA.