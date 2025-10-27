La noticia que esperaban los fanáticos del fútbol chubutense y de la región patagónica se hizo realidad: la Selección Argentina femenina jugará por primera vez un partido oficial como local en Puerto Madryn.

El encuentro, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2027, se disputará el lunes 2 de diciembre a las 18:00 horas ante Bolivia, en el estadio Abel Sastre de Deportivo Madryn, escenario que volverá a tener una cita histórica con el deporte nacional.

La Conmebol confirmó oficialmente la designación de la sede, lo que coloca a Chubut en el mapa grande del fútbol continental y refuerza el crecimiento que el fútbol femenino viene mostrando en todo el país.

Para Puerto Madryn será un evento sin precedentes: la ciudad se prepara para recibir a la Albiceleste y vivir una verdadera fiesta popular con miles de hinchas del sur alentando a las dirigidas por Germán Portanova.

Con esta decisión, la AFA apuesta nuevamente a federalizar el fútbol y a acercar a la Selección a todo el país. Y Madryn, una vez más, será protagonista de una jornada que quedará marcada en la historia del deporte argentino.