Histórico: la selección argentina femenina será local en Madryn por las Eliminatorias
Confirmado por Conmebol y, de manera exclusiva para PDC, el equipo nacional jugará en el estadio Abel Sastre, de Deportivo Madryn.
La noticia que esperaban los fanáticos del fútbol chubutense y de la región patagónica se hizo realidad: la Selección Argentina femenina jugará por primera vez un partido oficial como local en Puerto Madryn.
El encuentro, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2027, se disputará el lunes 2 de diciembre a las 18:00 horas ante Bolivia, en el estadio Abel Sastre de Deportivo Madryn, escenario que volverá a tener una cita histórica con el deporte nacional.
La Conmebol confirmó oficialmente la designación de la sede, lo que coloca a Chubut en el mapa grande del fútbol continental y refuerza el crecimiento que el fútbol femenino viene mostrando en todo el país.
Para Puerto Madryn será un evento sin precedentes: la ciudad se prepara para recibir a la Albiceleste y vivir una verdadera fiesta popular con miles de hinchas del sur alentando a las dirigidas por Germán Portanova.
Con esta decisión, la AFA apuesta nuevamente a federalizar el fútbol y a acercar a la Selección a todo el país. Y Madryn, una vez más, será protagonista de una jornada que quedará marcada en la historia del deporte argentino.