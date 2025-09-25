La selección argentina Sub-15 femenina debutó con una gran victoria en la Copa Evolución ante Bolivia, y la comodorense Jordana Cartagena debutó con la camiseta celeste y blanca y marcó un gol para sellar la historia.

La jugadora, formada en la CAI y actualmente en Talleres de Córdoba, ingresó a los 25' del segundo tiempo y cinco minutos después anotó su primer gol con la camiseta de Argentina.

De esta forma, la comodorense es la primera jugadora nacida en nuestra ciudad que viste la camiseta de la selección argentina. En la segunda fecha jugarán contra Paraguay.