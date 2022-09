Histórico: Argentina eliminó a Estados Unidos y está en la final de la AmeriCup

PODCAST

"Lo que más me costó fue aprender a no saludar con un beso", cuenta una comodorense que vive en Estados Unidos.

Mudarse a otro país no es sencillo. Y a veces son las cosas más simples y cotidianas las que nos descolocan, o las que más se extrañan. Natalia, reconoce que a todo uno puede acostumbrarse... a que no haya contacto físico al momento de saludarse, a un sentido del humor diferente, a que no exista el bidet -si, algo tan común para nosotros-, pero que lo que sigue añorando, sin dudarlo, es ese "olorcito a mar" que tiene Comodoro, "que es único y no lo encontrás en ninguna otra parte"

Por Rocío Barquín