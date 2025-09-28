Histórico: ¡Deportivo Madryn ganó y jugará la final por el ascenso a Primera División!
Con un Abel Sastre repleto, el Aurinegro venció 2-1 a Arsenal y se aseguró un lugar en la gran final por el ascenso a la Liga Profesional, escribiendo una página histórica para el fútbol de Chubut.
Deportivo Madryn escribió una página dorada en su historia este domingo en un Abel Sastre colmado de hinchas aurinegros. El equipo de Leandro Gracián venció 2 a 1 a Arsenal de Sarandí y se aseguró un lugar en la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.
Los goles del triunfo histórico llegaron en el complemento: Nicolás Mana abrió la cuenta a los 3 minutos y Diego Crego amplió la ventaja a los 17. A los 25, Tomás González descontó para la visita, pero no alcanzó para opacar la fiesta portuaria.
Con este resultado, Madryn llegó a 60 puntos y ya no podrá ser alcanzado por Atlanta, su perseguidor en la Zona A. Aunque al Aurinegro aún le resta disputar la última fecha frente a Colegiales, el pasaje a la final está asegurado.
El rival por el ascenso directo a Primera División se definirá en la Zona B, donde Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto llegan con chances de quedarse con la cima.
El fútbol de Chubut celebra ya que un club de la provincia disputará una final por llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.