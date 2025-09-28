Deportivo Madryn escribió una página dorada en su historia este domingo en un Abel Sastre colmado de hinchas aurinegros. El equipo de Leandro Gracián venció 2 a 1 a Arsenal de Sarandí y se aseguró un lugar en la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del triunfo histórico llegaron en el complemento: Nicolás Mana abrió la cuenta a los 3 minutos y Diego Crego amplió la ventaja a los 17. A los 25, Tomás González descontó para la visita, pero no alcanzó para opacar la fiesta portuaria.

Histórico: la comodorense Jordana Cartagena debutó en la selección argentina con un gol

Con este resultado, Madryn llegó a 60 puntos y ya no podrá ser alcanzado por Atlanta, su perseguidor en la Zona A. Aunque al Aurinegro aún le resta disputar la última fecha frente a Colegiales, el pasaje a la final está asegurado.

El rival por el ascenso directo a Primera División se definirá en la Zona B, donde Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto llegan con chances de quedarse con la cima.

El fútbol de Chubut celebra ya que un club de la provincia disputará una final por llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.