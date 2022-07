Leandro Esperon y Hugo Reinoso, representantes de Comodoro en el Mundial de Taekwondo, se enfrentarán en la final del certamen en sus categorías.

Ambos pupilos de Sergio Oyarzo quien también se encuentra en Países Bajos avanzaron de ronda, y se cruzarán en la final del Mundial en una pelea que será transmitida en minutos, en vivo por el canal 631 de DeporTV.

Previo al combate dialogaron con PDC y ADNSUR y contaron sus sensaciones.

Los dos hablaron con PDC y Leandro Esperon confesó: “hace unos minutos tuve una llave muy complicada porque es muy parejo el nivel, tuvimos un par de rondas bastante dificiles y la última pelea la tuve que desempatar un par de veces pero llegué a la final. Estoy muy agradecido a la gente de Comodoro, a mi entrenador y a todos los chicos que estuvieron entrenando los días que yo podía y a toda la gente de Comodoro que nos banco con una compra de locro o de empanadas. Un beso grande a mi familia que me apoyó todo el tiempo, a Laurita, a los chicos. Estoy muy feliz, y esperando a cruzarnos de nuevo con mi amigo del alma, de volver a subirme a un ring con él. Un abrazo a todo Comodoro y a toda la Argentina”

Por su parte, Hugo Reinoso no ocultó su alegría: “la verdad que el evento fue algo magnifico acá en Países Bajos, tuvimos unas peleas muy buenas y me tocó con el campeón europeo en la primera pelea que termine muy agotado por los nervios. La segunda fue muy dura, empate y la volví a ganar y eliminé al tricampeón mundial, es la tercera vez que le gano y la verdad supercontento. Sabíamos de las condiciones que teníamos, siempre entro sabiendo que soy el mejor, y después puede pasar cualquier cosa. Un agradecimiento enrome a Agustina que ella es mi alumna y me cubre las clases y me maneja el gimnasio de musculación. Un saludo a mi grande, a mis sobrinas Luna y Morena y agradecer a toda la gente que colaboró para que podamos estar acá. Ojalá salga un buen espectáculo al mundo".

Los comodorenses Hugo Reinoso (IV Dan) y Leandro Esperón (II Dan), compiten en la categoría Senior hasta 64kg. Ambos viajaron junto a su instructor, el VI Dan Sergio Oyarzo (Tae Kwon Do Asoc. Austral). Reinoso dio 63,500kg., mientras que Esperón marcó 63,100kg. en la balanza.

La delegación comodorense cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.