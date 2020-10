Gonzalo Higuaín, en un divertido y profundo diálogo con el sitio oficial del Inter Miami al lado de su hermano Federico, flamante refuerzo, compartió las sensaciones que lo rodean al reunirse otra vez con él dentro y fuera de la cancha.

“Con Gonzalo y nuestro hermano más grande pasábamos horas jugando al fútbol en nuestra casa porque teníamos un parque grande. Jugábamos hasta que él decía ‘no quiero jugar más con vos’ y se iba a jugar solo”, recordó entre risas Federico, de 35 años y una dilatada trayectoria por el fútbol norteamericano con la camiseta del Columbus Crew y DC United. Y el Pipita asintió: “Tenía esas cositas de nene”.

Inmediatamente después relató su crecimiento en las juveniles de River y sorpresivamente citó a un ídolo de Boca: “Yo empecé más de delantero y él jugaba de enganche. Después de jugar en Napoli fui a la Juventus y me pedían que me retrasara más. Él, que jugaba siempre de 10, me decía cosas para mejorar en ese lugar que no es igual que el 9. El timing... Aprendí de él y de (Juan Román) Riquelme. Hoy soy más completo en eso por la ayuda de Fede y Riquelme, los 10 que veía en esa época”. A la distancia, luego de cada partido que disputaban por su cuenta, cada uno hacía un análisis y daba su punto de vista sobre el otro.

Sobre su infancia, el menor de los Higuaín rememoró: “Mi papá nos llevó a River porque jugábamos al baby fútbol en Palermo juntos. Fede es más grande, tiene tres años más que yo. Se dio la posibilidad y él fue él que más resaltó. Lo subieron rápido a Reserva. Después yo fui creciendo y nos encontramos en Reserva. Jugamos poquito juntos, pero contra Boca invictos, que no es fácil. Fede jugaba de enganche y yo de 9. Fue poco, pero lo disfruté mucho. Después debutamos juntos en Primera”.

Hoy en la recta final de sus carreras profesionales el destino los volvió a unir en el mismo equipo: Inter Miami. Con el desafío en la MLS por delante, valoró: “Vamos a volver a compartir vida, más allá de la futbolística, la vida social que no tuvimos nunca. Nos agarra en otra época, él con hijos y yo con una nena. Es otra cosa a si te hubiera agarrado solo. Vamos a compartir cosas muy lindas y estoy feliz de que pueda estar acá, él lo sabe. Recuperar ese tiempo perdido que el fútbol nos sacó. Ahora qué más lindo que compartirlo con lo que amamos”.

El cierre de la entrevista fue para el hermano del medio, Federico: “Fueron muchos años de vernos dos o tres días por año y si podíamos, porque él siempre estuvo mucho más ocupado que yo, compitiendo prácticamente todo el año. Es una alegría volver a compartir tiempo, tener la posibilidad de jugar en este club con todo lo que él me venía contando. Para mí es una oportunidad espectacular representar a este club y estar al lado de él”.

Ahora la franquicia del inglés David Beckham sueña con muchos triunfos de la mano de la hermandad Higuaín. (Fuente: Infobae)