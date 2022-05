(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El acto se realizó en el Socios Fundadores, donde el intendente rubricó la firma de los convenios acompañado por tres mil deportistas locales. Estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili; el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; y el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García; además de miembros del gabinete municipal, concejales, dirigentes deportivos y excombatientes de Malvinas. La fiesta del deporte permitió que todos los sectores estén representados, evidenciando una gestión marcada por la igualdad.

En este marco, Hernán Martínez aseguró que el deporte comodorense vive una etapa dorada gracias al trabajo de sus dirigentes. “Ellos nos marcan qué tenemos que hacer porque tenemos una dirigencia deportiva, que apostó a defender lo que tenemos hoy, pero también porque hay una decisión política que ha decidido que el deporte sea una cuestión de Estado”, destacó.

El titular del Ente Comodoro Deportes también ponderó el trabajo en conjunto de la dirigencia. “Es la forma de trabajar que nos marca el intendente. Estar en el lugar, en el territorio, escuchando a la dirigencia para saber en qué los podemos ayudar y cómo podemos seguir avanzando para que todos podamos soñar con más”, aseveró.

“Para que todo esto se pueda hacer necesitamos de la decisión política, pero también que los concejales aprueben el presupuesto cada vez que lo necesitamos. Somos un equipo de trabajo y, en ese equipo, tenemos que agradecer a Germán Issa Pfister, que nos dice dónde, cuándo y cómo podemos ayudar a las instituciones. Él nos da las herramientas para que podamos seguir avanzando en materia deportiva”, subrayó.

Asimismo, el funcionario alentó a todos a valorar lo que ha logrado el deporte comodorense. “Si no valoramos lo que hoy tenemos, no vamos a poder seguir creciendo. Tenemos que dejar de mirar si el otro tiene un poquito más o un poquito menos, sino que debemos hacer lo que están haciendo los dirigentes, que es trabajar para todos, porque cuando invertimos en un club, invertimos en la sociedad. Los dirigentes tienen una gran responsabilidad de defender lo que hoy tenemos, porque contamos con una gestión en la que el deporte es un eje central. Eso que tenemos, no lo podemos perder”, recalcó Martínez.