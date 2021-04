En apenas 4 fechas del torneo Apertura de Primera “A”, Héctor “Picha” Villafáñez dejó su cargo como director técnico en Próspero Palazzo. Fue luego de “idas y vueltas” con la comisión directiva del club.

El entrenador habló en el programa radial Fair Play donde brindó su punto de vista y afirmó que “fue de común acuerdo” para luego detallar la situación con el “Aguilucho”.

"El objetivo era mantener la categoría y hacernos fuertes en la Primera A. Había refuerzos nuevos, y el motivo de la comisión directiva no lo sé. Después del partido con Sarmiento puse mi renuncia a disposición y no me la aceptaron, me dijeron que esto recién arrancaba pero este lunes a la noche (luego del partido con Jorge Newbery) me llamó el presidente y me dijo que se habían reunido con la comisión directiva y que ya no seguiría al frente del plantel", detalló el entrenador.