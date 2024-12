FÚTBOL Ariel Bordeira confirmó que “los votos no nos dan”: “nos pudimos haber bajado, pero no lo vamos a hacer” El actual presidente de la Liga de Fútbol habló con Pasta de Campeón/ADNSUR a horas de las elecciones y manifestó que "no vamos a abandonar, vamos a ir hasta el final, estamos con el dirigente genuino".