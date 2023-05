Cuarenta y ocho horas después, el árbitro de fútbol Guillermo Díaz habló en LaCienPuntoUno, y brindó su punto de vista sobre el penal inexistente que cobró a favor de Newbery en el triunfo del "Lobo" sobre Palazzo 3-1 por el torneo local donde Leonardo Váldez queda desparramado dentro del área.

Un video de Patagonia Resultados en las redes sociales dejaron en el ojo de la tormenta la decisión de Guillermo Díaz, al cobrar una falta dentro del área y el juez brindó su analisis. "Fue un partido bastante complicado, cobró una falta milimétrica. Por lo visto yo cobro la falta que comete el 6 (de Palazzo), pero luego analizando y mirando el video...interpreto que lo cobre mal. Tuve la oportunidad en el vestuario de hablarlo con el DT (Juan Pablo Sposito), y conversamos. Le dije que me equivoque. Me respetó la decisión (bien o mal) pero no fue mal intencionado de mi parte, no fue por perjudicar a Palazzo, en ningun momento quise perjudicar", explicó Díaz. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA