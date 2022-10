Gustavo Micheloud en Comodoro: “queremos que sea nuestra mejor carrera del año”

(Pasta de Campeón - ADNSUR) De chiquito, desde comenzó a correr en el karting en el barrio Industrial, Gustavo Micheloud soñaba con esto que vivirá el fin de semana: correr en su casa con una categoría nacional.

“Esta es una fecha muy especial para mí. Este fue un año donde hemos tenido algunas roturas en algunas fechas, que no permitieron demostrar el potencial que el auto tenía. Yo creo que fue un arranque de año regular, bastante bueno, quizás no tuvimos en las primeras carreras el auto para ganar, pero sí estábamos en una muy buena base para estar entre los 10, 12 primeros, con eso fuimos ganando regularidad y puntos. Por momentos estuvimos sextos, séptimos en el campeonato. Al día de hoy, si no hubiésemos sufrido los percances mecánicos de algunas carreras, estaríamos entre los diez del campeonato siendo protagonistas de lleno”, analizó Gustavo Micheloud en la previa de la competencia en Comodoro.

Sobre cómo llega el auto del Candela Competición, Micheloud aclaró que se está trabajando en la máquina hasta último momento. “Se hizo un repaso general en el motor, que es una buena parte que tenemos, una buena potencia que hemos tenido todo el año. Esperamos estar muy competitivos en Comodoro, que se dé favorable. Es un fin de semana muy corto y es complicado salir de situaciones adversas entre un sábado y domingo. Creemos que tendríamos un auto competitivo para estar entre los diez. Queremos que sea nuestra mejor carrera del año, el equipo lo sabe y trabaja a conciencia para ello. Pero la verdad es una categoría muy difícil, como lo viene haciendo cada año que pasa. Hoy, el nivel es muy parecido a una categoría del TC”, detalló.

Gustavo sabe que el finde será diferente al resto de la temporada, y lo disfruta. “Hace muchos años que no me toca correr en Comodoro de local. La verdad que será algo muy lindo disfrutar con la gente de uno, con la familia, amigos, sponsor, que muchas veces no pueden ir a una carrera. Será compartir, existe mucha gente de los fierros que me vio crecer desde el karting. Espero poder mostrarme ante todos y tener un buen fin de semana”, sentenció.

Hace más de un mes, Pasta de Campeón anticipó el paso al TC de Micheloud, algo que ocurrió al cumplir su carrera número 100 pero todavía no está confirmada la estructura para el 2023. “Estamos hablando con algunos equipos. La idea es tenerlo definido lo antes posible, para trabajar con tiempo y de la mejor manera. Sabemos que el TC requiere de una responsabilidad muy grande, hacer las cosas lo mejor posible para ser competitivos. Es la categoría más difícil del país, está lleno de buenos pilotos, buenos equipos. Se debe trabajar a conciencia para estar a un buen nivel. Veremos de ir resolviéndolo de la mejor manera que sea bien para nosotros, para ser competitivos”, concluyó.