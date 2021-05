Gustavo Micheloud: “debemos tener regularidad para ser siempre protagonistas”

El corredor oriundo de Comodoro Rivadavia se encuentra en la 17º posición del campeonato con 78 puntos, detrás de Cristian Di Scala (Dodge) con 87,5. Por su parte, Elio Craparo (Ford) es quien lidera con 127.5.

Este fin de semana, Micheloud se presentará con nuevo motorista en su Torino. Martin Costanzo será el encargado de reemplazar a Marcelo Esteban en el puesto. “Llegamos con un cambio de motorista. Antes de viajar estuvimos probando el auto y midiendo la parte del motor. Notamos una mejoría y es por eso que venimos con la expectativa de mejorar nuestro rendimiento, trabajando para tener las herramientas en condiciones para pelear más arriba”, señaló.

Su mejor resultado fue la 7ª posición en la segunda fecha en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en las otras tres finales no pudo arribar en el top 10. Para esta quinta presentación en Paraná, el piloto remarcó: “conozco bastante la pista, con el correr de los años he venido varias veces con las distintas categorías y obtuve buenos resultados. Es un circuito que me agrada mucho, tiene un poco de todo, con sectores muy rápidos pero combinados con algunos más lentos”.

Y agregó: “ahora dependes de que el auto llegue con una buena puesta a punto, ya que la actividad es más reducida, por eso es importante caer cerca de lo ideal en cuanto al equilibrio”, explicó.

En su última presentación en el autódromo de Concepción del Uruguay, disputada el pasado 18 de abril, el comodorense finalizó en el 26° puesto, mientras que Marcos Castro fue el ganador de la carrera. “En esa carrera no habíamos llegado del todo bien. Sumado a la falta de potencia que teníamos, nos costó un poco todo. Sin embargo, habíamos hecho una buena largada, estábamos en el 13° lugar en la segunda vuelta y con un proyecto de final para llegar bien. Lamentablemente recibimos un toque de otro piloto, que se equivocó y me chocó, y eso me perjudicó. Tuve que entrar a reparar y ahí perdimos las chances que teníamos”, detalló Micheloud.

Sobre lo que significa llevar la bandera de la ciudad a sus espaldas, junto al apoyo de la Municipalidad y el Ente Comodoro Deportes, sostuvo que “a lo largo de todos estos años hemos tenido una carrera deportiva bastante buena y es lindo que ante las victorias conseguidas se nombre a Comodoro Rivadavia, la ciudad que me vio nacer. Siempre llevo eso con orgullo”.

Asimismo, reconoció que “a veces no es fácil por el presupuesto y va variando todo con el tiempo. Pero estamos trabajando para obtener nuevamente esos buenos resultados y volver a lo más alto, tratando de llevar a la ciudad lo más arriba posible”.

En este marco, Micheloud peleará por ingresar a la Copa de Plata del TC Pista. “Debemos meternos entre los diez primeros del campeonato. Estábamos doce, pero lamentablemente en la última carrera sufrimos el choque y algún desperfecto mecánico que nos pasó en la tercera fecha, y eso nos fue alejando de dicha posición. Pero no estamos tan lejos, por eso un buen resultado nos volvería a poner entre los 12 y es lo que buscamos. Una vez que encontremos la mejoría del motor, deberemos tener la regularidad para ser siempre protagonistas y que la mejor etapa del auto sea en playoffs, que es donde se define todo”, subrayó.

Este sábado 8 de mayo, los entrenamientos arrancarán a partir de las 10:00, mientras que la clasificación del TC Pista será desde las 15:00. Mientras que el domingo se desarrollarán las series a partir de las 9:00. “Ojalá termine arriba del podio, es lo que venimos a buscar y esperamos que así sea. Las variables de una carrera son muchas, pero pondremos todo de nuestra parte. Tengo mucha fe porque se trabajó mucho en el auto, espero finalizar de una buena manera para seguir sumando puntos, pensando en ingresar a la Copa”, sentenció.

Programación – Sábado 8/5

10:00 A 10:30 1º Entrenamiento TCP Grupo A (30 Minutos)

10:33 A 11:03 1º Entrenamiento TCP Grupo B (20 Minutos)

11:44 A 12:14 2º Entrenamiento TCP Grupo A (30 Minutos)

12:17 A 12:47 2º Entrenamiento TCP Grupo B (30 Minutos)

15:05 A 15:13 Clasificación TCP 2do Tercio (8 Minutos)

15:18 A 15:26 Clasificación TCP 3er Tercio (8 Minutos)

15:31 A 15:39 Clasificación TCP 1er Tercio (8 Minutos)

Cronograma - Domingo 9/5

09:05 A 09:20:1º Serie TCP 1ra Serie - TCP 4 Vueltas

09:30 A 09:45: 2º Serie TCP 2da Serie - TCP 4 Vueltas

11:50 A 12:30: Final - TCP 15 Vueltas o 40 Minutos