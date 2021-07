La Banda visitará esta tarde al conjunto de All Boys de Floresta por la 17ma fecha de la Primera Nacional. El encuentro será desde las 15:30 con el arbitraje de Julio Barraza.

All Boys no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Güemes (SE). No está lejos de Brown en la tabla de posiciones, lo que muestra un pobre presente que el equipo de Nicolás Vazzoler podría aprovechar para sumar puntos, que necesita con urgencia.